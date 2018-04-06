КубГУ выиграл турнир Премьер-группы в Санкт-Петербурге

На местном стадионе «Nova Arena» сильнейшего выявляли сборные Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна, Чеченского государственного университета (Грозный), Кубанского государственного университета (Краснодар) и Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург).

Стартовал турнир матчем УрФУ и ЧГУ. Годом ранее команды очную встречу не завершили — эмоции у игроков били через край. На этот раз матч прошёл спокойнее, хотя и не был лишён жестких столкновений и настоящей мужской борьбы. Сильнее оказались футболисты ЧГУ — они провели два равных по силе тайма, тогда как уральцы включились лишь в тайме втором, и смогли лишь сократить отставание до одного мяча. Дубль в составе ЧГУ оформил Саид-Магомед Сулейманов. После игры команды сделали общее фото, тем самым засвидетельствовали тот факт, что все обиды остались в прошлом. В другом матче хозяева встретились с действующим чемпионом Европы КубГУ. И пропустили его на первую строчку в текущем сезоне НСФЛ. СПбГУПТД вышел вперёд первым усилиями своего лучшего бомбардира Александра Можегова , но затем кубанцы полностью взяли игру под контроль и сначала отыгрались, а затем в концовке встречи и вовсе вышли вперёд. Оба гола были забиты после угловых — расторопнее всех в чужой штрафной были Амаль Вардания и Иван Матюшенко.

Во второй игровой день продолжили побеждать КубГУ и ЧГУ. Кубанцы с первых минут завладели преимуществом в матче против УрФУ, но раз за разом упирались в массированную оборону соперника. Упростило задачу удаление защитника УрФУ перед самым перерывом за фол последней надежды. Красная карточка повысила накал страстей — после грубого подката у скамейки КубГУ команды на повышенных тонах выяснили отношения. На второй тайм кубанцы вышли с холодной головой и, наконец, взломали оборону соперника усилиями вышедшего на замену «джокера» команды Матюшенко. В добавленное время он реализовал пенальти и вышел на первую строчку в гонке бомбардиров сезона с 9 мячами. Во втором матче дня грозненцы в добавленное время вырвали победу у хозяев. Футболисты СПбГУПТД имели преимущество по ходу первого тайма, но в результат на табло его оформить не смогли. В конце матча игра пошла на три результата, и преуспели в этом гости.

В заключительный игровой день за победу на межрегиональном туре в очном поединке боролись КубГУ и ЧГУ. Количество опасных моментов в игре серьезно уступило количеству борьбы и жестких, но в рамках правил, стыков. Излишнюю активность желтыми карточками пресекал главный арбитр встречи. В итоге, ни одна из команд не нашла ключ к чужим воротам и матч завершился нулевой ничьей. За счёт лучшей разницы мячей, победу в Санкт-Петербурге одержали футболисты КубГУ. ЧГУ остался на второй позиции. За третье место в личной встрече боролись СПбГУПТД и УрФУ. Хозяева не оставили сопернику шансов, трижды поразив чужие ворота. Игра в атаке у уральцев вновь не задалась. Хозяева третьи на домашнем турнире, а футболисты УрФУ покидают Санкт-Петербург с нулём.

КубГУ уверенно вернулся на первую строчку в турнирной таблице и обеспечил комфортное преимущество перед финальным турниром в Смоленске. Двукратный чемпион лиги обгоняет действующего чемпиона СГАФКСТ на 5 очков. На третью строчку поднялись футболисты ЧГУ, подвинувшие УрФУ, до заключительного турнира они имеют возможность догнать и перегнать СГАФКСТ. СПбГУПТД поднялся на несколько позиций в середине таблице и на данный момент замыкает первую восьмёрку.

Следующий турнир Премьер-группы пройдет в Москве с 3 по 5 апреля. В нём сыграют команды РЭУ (Москва), СГУ (Саратов), СКФУ (Ставрополь) и ОрёлГУ (Орёл).

Результаты матчей:

УрФУ (Екатеринбург) — ЧГУ (Грозный) 1:2 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — КубГУ (Краснодар) 1:2 КубГУ (Краснодар) — УрФУ (Екатеринбург) 2:0 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — ЧГУ (Грозный) 1:2 КубГУ (Краснодар) — ЧГУ (Грозный) 0:0 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — УрФУ (Екатеринбург) 3:0 Турнирная таблица:

КубГУ (Краснодар) — 29 (12 матчей)

СГАФКСТ (Смоленск) — 24 (12)

ЧГУ (Грозный) — 17 (9)

УрФУ (Екатеринбург) — 17 (12)

РЭУ (Москва) — 16 (9)

ТГУ (Тамбов) — 15 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 12 (9)

СГУ (Саратов) — 11 (6)

ПГАФКСИТ (Казань) — 11 (9)

СКФУ (Ставрополь) — 10 (9)

КФУ (Симферополь) — 9 (9)

ОрёлГУ (Орёл) — 8 (6)

МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)

КГТУ (Калининград) — 4 (9)

СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)