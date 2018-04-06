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Тренер из Северного Тушина стал мастером спорта международного класса по кикбоксингу
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Тренер из Северного Тушина стал мастером спорта международного класса по кикбоксингу 

Префектура СЗАО города Москвы 36 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Тренеру и педагогу дополнительного образования школы №883 Северного Тушина Мусе Мусаеву присвоены сразу два звания: мастер спорта и мастер спорта международного класса по кикбоксингу.
— Поздравляем с отличным результатом спортсмена и тренера Мусу Руслановича. Желаем новых побед и достижений, — отметили в администрации школы.
Напомним, спортсмен Муса Мусаев стал победителем чемпионата России по кикбоксингу в разделе лайт-контакт. Также он выиграл Кубок мира по тхэквондо, Кубок России и защитил титул чемпиона Москвы. Является тренером по тхэквондо спортивного клуба «Алекс» в Северном Тушине.
Напомним, что в феврале Союз боевых искусств России организовал серию мастер-классов и показательных выступлений российских спортсменов в Сирии. Среди участников был и тренер Муса Мусаев.
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