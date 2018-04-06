Прогноз на матч Сток Сити — Тоттенхэм: от кого ждать голов

В одном из матчей тридцать третьего тура чемпионата Англии «Сток Сити» примет «Тоттенхэм». Команду Маурисио Почеттино ждёт непростая поездка, ведь «гончары» борются за выживание и решительно настраиваются цепляться за очки в каждом поединке. "Евро-Футбол.ру" анонсирует субботнее противостояние на стадионе «Бет365».

Сток Сити

На прошлой неделе «Сток Сити» было немного жалко. Команда Пола Ламберта здорово начала матч против «Арсенала» и смогла дать лондонцам настоящий бой на "Эмирейтс" . Итоговый счёт 3:0 в пользу «канониров» не отражает сути того, что происходило на поле. Просто пропущенный на семьдесят пятой минуте гол с пенальти больно ударил по «гончарам», и команда до финального свистка пропустила ещё дважды. В субботу борющийся за выживание «Сток Сити» планирует успешнее выступить против другой команды из северного Лондона — на «Бет365» пожалует «Тоттенхэм».

Тоттенхэм

В минувшем туре «Тоттенхэм» одержал очень важную победу в турнирном плане. «Шпорам» удалось впервые за 28 лет обыграть на выезде «Челси», вследствие чего их отрыв от «пенсионеров» увеличился до восьми очков. Несмотря на комфортное положение, Маурисио Почеттино предостерегает своих подопечных от возможной расслабленности. На предматчевой пресс-конференции аргентинец даже заявил, что игра против «Сток Сити» будет сложнее, чем игра с «Челси». Разумеется, Почеттино имел в виду не силу соперника, а психологический фактор. После ярких побед действительно бывает трудно сохранить концентрацию.

Досрочно восстановившийся Гарри Кейн отыграл 20 минут в игре с «Челси» и, по словам Маурисио Почеттино, близок к возвращению в основной состав. В лазарете у «Тоттенхэма» числятся Гарри Уинкс и Кайл Уокер-Питерс.

Где смотреть матч

Игру на «Бет365», которая стартует в 17:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистка личных встреч

"Сток Сити" — «Тоттенхэм»: +5=3-11. Разница мячей: 20-39.

Первый круг: 1:5.

В последнее время «Сток Сити» является довольно удобным соперником для «Тоттенхэма». В четырёх крайних встречах между этими командами в Премьер-лиге «шпоры» побеждали с разницей в четыре гола (4:0, 4:0, 4:0, 5:1).

Интересные факты

— Питер Крауч забил 12 голов в Премьер-лиге командам, за которые раньше выступал. Больше имеет только Николя Анелька (18).

— «Тоттенхэм» — единственная команда, которая в 2018-м году ещё не проигрывала в АПЛ.

— В 4 последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» обыгрывал «Сток Сити» с разницей в 4 гола.

— В 3 последних матчах «Тоттенхэма» кто-то обязательно оформлял дубль (Хын-Мин Сон, Кристиан Эриксен , Деле Алли).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Тоттенхэм" в последние годы регулярно разносит «Сток Сити», но если команда Пола Ламберта сможет сыграть так, как в прошлом туре против «Арсенала», у неё будут все шансы зацепиться за очки. Как нам кажется, в этом поединке можно ждать голы с обеих сторон, ведь Джердан Шакири находится в хорошей форме, как и футболисты группы атаки «шпор». Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.92.