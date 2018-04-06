Спортдайджест: хоккей в пустыне и протест против старости 

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева представила обзор самых интересных новостей из мира спорта.
Хоккей добрался до пустыни. Сборные пяти арабских стран вышли на лед на турнире в Абу-Даби. За главный приз борются команды из Алжира, Египта, Ливана, Туниса, и ОАЭ. Хоккей для этих стран — пока еще экзотика, однако интерес у болельщиков к турниру огромный. На трибунах немало и женщин. Среди них и мировая знаменитость — хоккеистка местного клуба Фатима Аль-Али. Девушка известна тем, что год назад побывала в Вашингтоне на встрече с Александром Овечкиным. Российский игрок был в восторге от восточной хоккейной примы.
А вот Играм британского Содружества, которые в эти дни проходят в Австралии, местные жители совсем не рады. Аборигены Зеленого континента даже хотели сорвать церемонию Открытия. Они недовольны своим социальным положением в стране. Около сотни протестующих перекрыли одну из главных трасс на востоке Австралии, а позже направились к спортивным объектам.
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Чтобы обеспечить безопасность гостей церемонии, среди которых был и британский принц Чарльз, полицейским пришлось применить силу. Несколько человек арестованы.
Протестует против старости китайский пенсионер Ху Хай. Он считается самым современным дедушкой планеты. В свои 68 он выглядит как 20-летний. Хотя как уверяет сам Ху Хай, никакого секрета молодости нет. С самого детства он ведет активный образ жизни, придерживается здорового питания и занимается разными видами спорта. Так же Ху Хай много лет практикует йогу, медитацию и висит вниз головой по полчаса в день. Житель Поднебесной уверяет, что для него возраст — всего лишь цифра, абсолютно ничего не значащая.
У себя на родине Ху Хай — настоящая звезда, и теперь он постоянный гость телепередач и участник модных показов и фотосессий.
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