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Спортдайджест: хоккей в пустыне и протест против старости
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Спортдайджест: хоккей в пустыне и протест против старости 

Мир24 42 минуты назад
Фото: Мир24
Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева представила обзор самых интересных новостей из мира спорта.
Хоккей добрался до пустыни. Сборные пяти арабских стран вышли на лед на турнире в Абу-Даби. За главный приз борются команды из Алжира, Египта, Ливана, Туниса, и ОАЭ. Хоккей для этих стран — пока еще экзотика, однако интерес у болельщиков к турниру огромный. На трибунах немало и женщин. Среди них и мировая знаменитость — хоккеистка местного клуба Фатима Аль-Али. Девушка известна тем, что год назад побывала в Вашингтоне на встрече с Александром Овечкиным. Российский игрок был в восторге от восточной хоккейной примы.
А вот Играм британского Содружества, которые в эти дни проходят в Австралии, местные жители совсем не рады. Аборигены Зеленого континента даже хотели сорвать церемонию Открытия. Они недовольны своим социальным положением в стране. Около сотни протестующих перекрыли одну из главных трасс на востоке Австралии, а позже направились к спортивным объектам.
Что такое ЗОЖ  Правда и мифы
Чтобы обеспечить безопасность гостей церемонии, среди которых был и британский принц Чарльз, полицейским пришлось применить силу. Несколько человек арестованы.
Протестует против старости китайский пенсионер Ху Хай. Он считается самым современным дедушкой планеты. В свои 68 он выглядит как 20-летний. Хотя как уверяет сам Ху Хай, никакого секрета молодости нет. С самого детства он ведет активный образ жизни, придерживается здорового питания и занимается разными видами спорта. Так же Ху Хай много лет практикует йогу, медитацию и висит вниз головой по полчаса в день. Житель Поднебесной уверяет, что для него возраст — всего лишь цифра, абсолютно ничего не значащая.
У себя на родине Ху Хай — настоящая звезда, и теперь он постоянный гость телепередач и участник модных показов и фотосессий.
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