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«Галатасарай» отнимает у «Локо» Фарфана, «Челси» рассорил Конте и Виалли, МАТЧ ТВ снова увольняет работников: горячие слухи недели
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«Галатасарай» отнимает у «Локо» Фарфана, «Челси» рассорил Конте и Виалли, МАТЧ ТВ снова увольняет работников: горячие слухи недели 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Евро-Футбол.ру" с особым пристрастием изучил самые горячие слухи недели и представил их вашему вниманию.
Фарфан в «Галатасарае»
Один из самых лакомых свободных агентов РФПЛ будущим летом — перуанский нападающий столичного «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Южноамериканец был не нужен подавляющему большинству клубов Европы пока не напомнил о своём классе в стане «железнодорожников». В Черкизово Фарфан снова стал тем игроком, от которого зависит атака любого клуба. 30 июня между лидером нашего чемпионата и членом сборной Перу завершается срок однолетнего контракта и пока футболист и клуб не договорились о продлении сотрудничества. Фарфан хочет получать в Москве два с половиной миллиона долларов в год и «красно-зелёные» пока размышляют о сумме контракта. С финансовой точки зрения на подобные траты готов пойти «Галатасарай». Стамбульцы превосходят двукратных чемпионов России в финансовых возможностях и могут предложить Фарфану более привлекательные условия личного сотрудничества. AS предполагает, что Фарфан всё-таки покинет Россию после ЧМ-2018. В составе «Локомотива» 33-летний нападающий провёл 34 встречи, в которых провёл 13 голов и отдал 6 голевых передач.
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"Челси" рассорил Конте и Виалли
Джанлука Виалли умеет дружить. И дружит хорошо. На Апеннинах в этом уверены все. В начале 90-х годов, когда Джанлука ещё выступал за генуэзскую «Сампдорию» в период расцвета этого клуба, между Виалли и Роберто Манчини установилась крепкая дружба. Которая сохраняется до сих пор, несмотря на успешную тренерскую карьеру Манчини и ТВ-практику критика Виалли. После перехода в туринский «Ювентус» Виалли подружился с Антонио Конте и между двумя уникальными атакующими игроками «старой синьоры» также возникли тёплые доверительные взаимоотношения. Издание Plata o Plomo распространило информацию о том, что между Виалли и Конте произошёл разговор, после которого Джанлука рассказал журналистам о планах главного тренера «пенсионеров» покинуть свой пост. Конте опровергает возможность такого разговора по причине того, что два старых друга не говорили друг с другом целый год, но правда будет известна только летом, когда станет известна судьба «Графа» в стане столичного лондонского клуба.
МАТЧ ТВ снова увольняет работников
Спортивный телеканал «МАТЧ ТВ», входящий в состав холдинга «Газпром-Медиа», снова начал увольнять своих сотрудников. По информации источников, работающих в структуре телеканала, персонал сокращает новый управляющий телеканала, которым стал «Газпром-медиа развлекательное телевидение». К нему перешли функции юридического департамента, а также подразделения HR, финансов, аналитики и программирования. Как стало известно, с ноября 2017 года штат канала «МАТЧ ТВ» сократился на 30%. Удивительно, что никаких комментариев официальная пресс-служба компании не даёт. Напомним, что некоторые телекомментаторы уже работают на «МАТЧ ТВ» в статусе сотрудников по разовому контракту.
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"Монако" ведет переговоры с Сарри
Вторая команда Италии последних лет — «Наполи» — может остаться без главного тренера. Французский клуб «Монако» по окончании сезона намерен пригласить главного тренера Маурицио Сарри. Монегаски собираются платить итальянскую гению 6 миллионов евро в год, видя в нём замену Леонарду Жардима, который рассматривается на должность Антонио Конте в «Челси». У Сарри имеется предложение от «Челси», «Арсенала» и «ПСЖ». Его отступные составляют 8 миллионов евро. Как сообщает итальянская пресса, Сарри склонен остаться в «Наполи», но «Монако» может увеличить финансовые возможности и тогда решение тренера будет предопределено. Если Сарри продлит контракт с «адзурри» до 2021 года его оклад увеличится втрое и дойдёт до суммы 3 миллиона евро за сезон.
Ласина Траоре подделал документы
Бывшая звезда российского чемпионата, форвард Ласина Траоре, запомнившийся своими матчами за «Анжи», «Кубань» и ЦСКА, сейчас выступает на правах аренды за французский клуб «Амьен». Президент ивуарийского клуба «Этуаль» Ибрахим Коне рассказал о том, что Траоре играл в его команде, но после перехода в «Стад Абиджан» сменил имя, а также свои возрастные параметры. Раньше футболист играл под именем Траоре Менене и по паспорту он был старше на два года. В результате махинаций Траоре клуб понёс финансовые потери. Отмечается, что после раскрытия этих махинаций Траоре может из своего кармана возместить своим бывшим клубам имиджевые потери.
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Валерий КАРАПЕТЯН.
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