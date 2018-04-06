Хабаровские яхтсмены вышли в Черное море

Две медали — серебряную и бронзовую завоевали яхтсмены из хабаровской ДЮСШ «Дельфин» на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту на призы командующего Черноморского флота РФ, которые проходили в Севастополе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В состязаниях участвовали спортсмены от 9 до 18 лет на яхтах класса «Оптимист», «Зум-8» и «Кадет» от Севастополя до Владивостока. В классе судов «Оптимист» среди девушек серебряную награду завоевала хабаровчанка Анастасия Дегтярёва. Среди юношей в этом же классе судов бронзовым призером стал Владимир Некрасов , а Виталий Жудро финишировал пятым.

— Для Хабаровска парусный спорт очень важен, — считает директор ДЮСШ «Дельфин» Сергей Остроушко. — Из городского бюджета выделяются средства на поддержку яхтсменов: приобретены лодки, построены помещения, где бесплатно занимаются дети и хранится инвентарь. Эти и другие вложения окупаются теми результатами, которые демонстрируют воспитанники наших тренеров не только на уровне региона, но и далеко за пределами края.

В планах у хабаровских яхтсменов пробиться в состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Отборочные соревнования пройдут в Таганроге и Санкт-Петербурге.