Ещё
Хабаровские яхтсмены вышли в Черное море
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хабаровские яхтсмены вышли в Черное море 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Две медали — серебряную и бронзовую завоевали яхтсмены из хабаровской ДЮСШ «Дельфин» на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту на призы командующего Черноморского флота РФ, которые проходили в Севастополе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В состязаниях участвовали спортсмены от 9 до 18 лет на яхтах класса «Оптимист», «Зум-8» и «Кадет» от Севастополя до Владивостока. В классе судов «Оптимист» среди девушек серебряную награду завоевала хабаровчанка Анастасия Дегтярёва. Среди юношей в этом же классе судов бронзовым призером стал Владимир Некрасов, а Виталий Жудро финишировал пятым.
— Для Хабаровска парусный спорт очень важен, — считает директор ДЮСШ «Дельфин» Сергей Остроушко. — Из городского бюджета выделяются средства на поддержку яхтсменов: приобретены лодки, построены помещения, где бесплатно занимаются дети и хранится инвентарь. Эти и другие вложения окупаются теми результатами, которые демонстрируют воспитанники наших тренеров не только на уровне региона, но и далеко за пределами края.
В планах у хабаровских яхтсменов пробиться в состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Отборочные соревнования пройдут в Таганроге и Санкт-Петербурге.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Кубок чемпионов переедет в хабаровский Дом одежды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях16
Скончался Александр Курлович16
Макгрегор освобожден из-под стражи3
Ягудин с женой попали в больницу26
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение