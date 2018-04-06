Ещё
Никита Трямкин: «Красковский — молодчик, заступился за брата»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никита Трямкин: «Красковский — молодчик, заступился за брата» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник олимпийской сборной России Никита Трямкин отметил хорошую игру вратаря команды Германии Матиаса Нидербергера в матче Еврочелленджа. Встреча, состоявшаяся в пятницу в Сочи, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.
— Германия — хорошая команда. Если в начале игры мы владели преимуществом, то в третьем периоде они подравняли игру на первые 5-7 минут. Пришлось заново включаться, и когда они стали поддавливать, пришлось тяжеловато, — отметил Трямкин. — Немцы не хотели проиграть с крупным счетом. Да, их вратарь сегодня сыграл хорошо, но если бы мы более ответственно отнеслись к своим моментам, могли забить на 2-3 шайбы больше. У соперника случился нелепый гол: мы не вывели шайбу, она залетела в ворота. Жалко, что вратарь не сыграл «на ноль».
— Как оцениваете эмоциональное нарушение Красковского?
— Он молодчик, заступился за «брата». Они же играют вместе. Эмоции нас захлестывали, мы соскучились по хоккею. Был легкий ажиотаж, какие-то моменты не получались. Но хорошо, что выиграли.
Второй матч между Россией и Германией состоится завтра, 6 апреля. Начало игры — 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Спорт-Экспресс: последние новости
Роналдо: "Ушел из "Барселоны", потому что не верил руководству" Защитник "Лос-Анджелеса" назвал Ибрагимовича королем Швеции Константин Окулов: "Рано еще качать Юханссона на руках"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях16
Скончался Александр Курлович16
Макгрегор освобожден из-под стражи3
Ягудин с женой попали в больницу26
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение