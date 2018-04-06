Никита Трямкин: «Красковский — молодчик, заступился за брата»

Защитник олимпийской сборной России Никита Трямкин отметил хорошую игру вратаря команды Германии Матиаса Нидербергера в матче Еврочелленджа. Встреча, состоявшаяся в пятницу в Сочи, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

— Германия — хорошая команда. Если в начале игры мы владели преимуществом, то в третьем периоде они подравняли игру на первые 5-7 минут. Пришлось заново включаться, и когда они стали поддавливать, пришлось тяжеловато, — отметил Трямкин. — Немцы не хотели проиграть с крупным счетом. Да, их вратарь сегодня сыграл хорошо, но если бы мы более ответственно отнеслись к своим моментам, могли забить на 2-3 шайбы больше. У соперника случился нелепый гол: мы не вывели шайбу, она залетела в ворота. Жалко, что вратарь не сыграл «на ноль».

— Как оцениваете эмоциональное нарушение Красковского?

— Он молодчик, заступился за «брата». Они же играют вместе. Эмоции нас захлестывали, мы соскучились по хоккею. Был легкий ажиотаж, какие-то моменты не получались. Но хорошо, что выиграли.

Второй матч между Россией и Германией состоится завтра, 6 апреля. Начало игры — 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.