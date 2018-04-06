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«Ганновер» остановил разыгравшийся «Вердер»
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«Ганновер» остановил разыгравшийся «Вердер» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Германии стартовал 29-й тур.
"Вердер", продливший контракт с главным тренером Флорианом Кохфельдтом после трех побед кряду, гости у другого аутсайдера, «Ганновера». Хозяева выиграли первый тайм с перевесом в два гола и позволили сопернику только сократить отставание в счете 2:1.
"Ганновер" вышел на 13-е место, набрав 35 очков, и вплотную приблизился к бременцам.
Протокол игры
Ганновер 96  Вердер
(1:0) Харник Мартин 17'
(2:0) Клаус Феликс 42'
74' Бельфодиль Исхак (2:1)
Чаунер Филипп • Сорг Оливер • Сане Салиф • Элез Йосип 86' (Швеглер Пирмин (86') • Альборнос Миико • Фоссум Ивер • Бакалорц Марвин • Бебу Ихлас 90' (Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль (90') • Клаус Феликс 90' (Караман Кенан (90') • Харник Мартин • Фуллкруг Никлас 61'
Запасные: Остшолек Маттиас • Эссер МихаэльКорб Юлиан
Павленка Иржи • Гебреселассие Теодор • Велькович МилошЛангкамп Себастьян 76' • Фридль МаркоЭггештайн Максимилиан 82' (Рашица Милот (82') • Баргфреде Филипп 88' (Эггештайн Йоханнес (88') • Делани Томас • Бельфодиль Исхак • Крузе Макс • Кайнц Флориан 46' (Юнузович Златко (46' 88')
Запасные: Дробны Ярослав • Кальдирола ЛукаГондорф ЖеромБауэр Роберт
06 апреля. Стадион «Эйч-Ди-Ай Арена» (Ганновер).
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