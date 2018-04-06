«Ганновер» остановил разыгравшийся «Вердер»

В чемпионате Германии стартовал 29-й тур.

"Вердер", продливший контракт с главным тренером Флорианом Кохфельдтом после трех побед кряду, гости у другого аутсайдера, «Ганновера». Хозяева выиграли первый тайм с перевесом в два гола и позволили сопернику только сократить отставание в счете 2:1.

"Ганновер" вышел на 13-е место, набрав 35 очков, и вплотную приблизился к бременцам.

Протокол игры

Ганновер 96 Вердер

(2:0) Клаус Феликс 42'

74' Бельфодиль Исхак (2:1)

Чаунер Филипп • Сорг Оливер • Сане Салиф • Элез Йосип 86' (Швеглер Пирмин (86') • Альборнос Миико • Фоссум Ивер • Бакалорц Марвин • Бебу Ихлас 90' (Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль (90') • Клаус Феликс 90' (Караман Кенан (90') • Харник Мартин • Фуллкруг Никлас 61'

06 апреля. Стадион «Эйч-Ди-Ай Арена» (Ганновер).