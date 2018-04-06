«Депортиво» одержал победу над «Малагой» — 3:2

«Депортиво» одержал победу над «Малагой» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Депортиво» дубль оформил нападающий Адриан Лопес, один гол с пенальти забил форвард Лукас Перес . За «Малагу» два мяча записал на свой счёт нападающий Диего Ролан

«Депортиво» набрал 23 очка и поднялся с предпоследнего на 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Малага» (17) располагается на последней позиции.