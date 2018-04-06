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«Депортиво» одержал победу над «Малагой» — 3:2
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«Депортиво» одержал победу над «Малагой» — 3:2 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Депортиво» одержал победу над «Малагой» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Депортиво» дубль оформил нападающий Адриан Лопес, один гол с пенальти забил форвард Лукас Перес. За «Малагу» два мяча записал на свой счёт нападающий Диего Ролан.
«Депортиво» набрал 23 очка и поднялся с предпоследнего на 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Малага» (17) располагается на последней позиции.
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