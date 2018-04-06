Драма в Уэльсе: лидирующие «волки» обыграли ближайшего преследователя 

В сорок первом туре Чемпионшипа «Вулверхэмптон» обыграл на выезде ближайшего преследователя в лице «Кардифф Сити».
Гол Невеша в средине второго тайма оказался единственным, хотя в компенсированное время «лазурные птицы» дважды получали право на пенальти и дважды не забивали. Вот где настоящая драма.
"Вулверхэмптон" теперь на 9 очков опережает «Кардифф», хотя валлийцы имеют матч в запасе.
Протокол игры
Кардифф Сити
Вулверхэмптон
67' Невеш Рубен (0:1)
Этеридж Нейл • Пелтьер Ли 62' • Моррисон Шон 66' • Бамба Сулейман • Беннетт Джо • Патерсон Каллум 51' (Мендес-Лейнг Натаниэл (51') • Гуннарссон Арон • Брайсон Крэйг • Вилдсхут Янник 71' (Мэдин Гари (71') • Зохоре Кеннет 84' (Пилкингтон Энтони (84') • Хойлетт Джуниор
Запасные: Траоре Арман • Манга Экеле • Мёрфи Брайан • Дамур Лоик
Радди Джон • Беннетт Райан • Коди Конор • Боли Вийи • Доэрти Мэтт • Саисс Ромен 75' • Невеш Рубен • Дуглас Барри • Жота Диогу 67' (Кавалейру Иван (67') • Афобе Беник 78' (Н'Диайе Альфред (78') • Бонатини Леонардо 58' (Кошта Элдер (58' 89')
Запасные: Батт Дэнни • Хаус Кортни • Норрис Уилл • Гиббс-Уайт Морган
06 апреля. Стадион «Кардифф Сити Стэдиум» (Кардифф).