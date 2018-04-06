Драма в Уэльсе: лидирующие «волки» обыграли ближайшего преследователя

В сорок первом туре Чемпионшипа «Вулверхэмптон» обыграл на выезде ближайшего преследователя в лице «Кардифф Сити».

Гол Невеша в средине второго тайма оказался единственным, хотя в компенсированное время «лазурные птицы» дважды получали право на пенальти и дважды не забивали. Вот где настоящая драма.

"Вулверхэмптон" теперь на 9 очков опережает «Кардифф», хотя валлийцы имеют матч в запасе.

Протокол игры

Кардифф Сити

Вулверхэмптон

67' Невеш Рубен (0:1)

06 апреля. Стадион «Кардифф Сити Стэдиум» (Кардифф).