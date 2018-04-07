ДОСААФ России открыл в Подмосковье турнир по комплексному единоборству среди допризывников

На спортивном мероприятии собралось несколько сотен спортсменов из 20 регионов России, представители стран ОДКБ и Вьетнама.

В спортивном комплексе Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), 5 и 6 апреля 2018 г. состоялся Всероссийский турнир на кубок ДОСААФ России по комплексному единоборству среди допризывной молодёжи в возрастных категориях 15-16 лет и 17-19 лет.

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществлено Федерацией комплексного единоборства России (ФКЕ), Центральным советом ДОСААФ России и региональным отделением ДОСААФ Московской области. Для ФКЕ текущий год является юбилейным. Уже 15 лет федерация занимается популяризацией спорта среди детей и взрослых.

На мероприятии собралось несколько сотен спортсменов из 20 регионов России, представители стран ОДКБ и Вьетнама. На церемонии открытия выступили почётные гости турнира, среди которых были: глава Республики Карелия Артур Парфенчиков ; заместитель директора Федеральной службы судебных приставов РФ Владимир Воронин ; статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов; заместитель Генерального секретаря ОДКБ Александр Базавлюк; Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков ; президент международной федерации комплексных единоборств Николай Бордюжа ; президент Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев; ректор РГУТИС Александр Федулин.

После официальной части состоялась настоящая битва среди юных любителей комплексных единоборств. К слову сказать, это первый год состязаний, когда снизился возрастной порог для участников спортивных соревнований по комплексному единоборству на основании постановления Министерства спорта России. Теперь этим видом спорта могут заниматься и допризывники.

6 апреля уже назвали победителей турнира в общекомандном зачете. Первое место получила команда ДОСААФ из Татарстана, второе место за спортсменами ДОСААФ из Иркутской области, бронза досталась «гладиаторам» из Москвы. Победителей турнира наградили кубками и призами.

Награждение участников в личном зачёте состоится позднее. Имена победителей станут известны к середине будущей недели.

По решению оргкомитета дипломами и грамотами также наградят лучших судей и отдельных участников.

Комплексное единоборство — это военно-прикладной вид спорта, состоящий из состязательного поединка, объединяющего применение в комплексе наиболее эффективных ударов, бросков, болевых приемов и технических действий из всех видов борьбы и ударных единоборств.