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ДОСААФ России открыл в Подмосковье турнир по комплексному единоборству среди допризывников
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ДОСААФ России открыл в Подмосковье турнир по комплексному единоборству среди допризывников 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На спортивном мероприятии собралось несколько сотен спортсменов из 20 регионов России, представители стран ОДКБ и Вьетнама.
В спортивном комплексе Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), 5 и 6 апреля 2018 г. состоялся Всероссийский турнир на кубок ДОСААФ России по комплексному единоборству среди допризывной молодёжи в возрастных категориях 15-16 лет и 17-19 лет.
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществлено Федерацией комплексного единоборства России (ФКЕ), Центральным советом ДОСААФ России и региональным отделением ДОСААФ Московской области. Для ФКЕ текущий год является юбилейным. Уже 15 лет федерация занимается популяризацией спорта среди детей и взрослых.
На мероприятии собралось несколько сотен спортсменов из 20 регионов России, представители стран ОДКБ и Вьетнама. На церемонии открытия выступили почётные гости турнира, среди которых были: глава Республики Карелия Артур Парфенчиков; заместитель директора Федеральной службы судебных приставов РФ Владимир Воронин; статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов; заместитель Генерального секретаря ОДКБ Александр Базавлюк; Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков; президент международной федерации комплексных единоборств Николай Бордюжа; президент Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев; ректор РГУТИС Александр Федулин.
После официальной части состоялась настоящая битва среди юных любителей комплексных единоборств. К слову сказать, это первый год состязаний, когда снизился возрастной порог для участников спортивных соревнований по комплексному единоборству на основании постановления Министерства спорта России. Теперь этим видом спорта могут заниматься и допризывники.
6 апреля уже назвали победителей турнира в общекомандном зачете. Первое место получила команда ДОСААФ из Татарстана, второе место за спортсменами ДОСААФ из Иркутской области, бронза досталась «гладиаторам» из Москвы. Победителей турнира наградили кубками и призами.
Награждение участников в личном зачёте состоится позднее. Имена победителей станут известны к середине будущей недели.
По решению оргкомитета дипломами и грамотами также наградят лучших судей и отдельных участников.
Комплексное единоборство — это военно-прикладной вид спорта, состоящий из состязательного поединка, объединяющего применение в комплексе наиболее эффективных ударов, бросков, болевых приемов и технических действий из всех видов борьбы и ударных единоборств.
Главной целью турнира на кубок ДОСААФ России является приобщение молодежи к здоровому образу жизни, подготовка к службе в Вооруженных силах и правоохранительных органах России и популяризация комплексного единоборства среди допризывной молодёжи.
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