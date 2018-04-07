Президент УПЛ сравнил положение футбола на Украине с «глубоким кризисом»

Новый глава Украинской Премьер‐лиги Томас Гримм рассказал о своих планах на предстоящие сроки в руководстве организации. Об этом сообщило издание Football Hub.

Гримм охарактеризовал нынешнее положение футбола на Украине как «глубокий кризис». Вместе с тем, швейцарец предложил решение данной проблемы в виде постепенного отстранения от концепции «бесплатного футбола».

Первые месяцы — это знакомство с лигой, со штатом и с клубами. Мое главное обращение к болельщикам — возвращайтесь на стадионы. Если есть

какая-то причина, почему вы не ходите на матчи, то обращайтесь к нам. Мы постараемся сделать все, чтобы зрителям на аренах было максимально комфортно,

— Томас Гримм.

Вместе с тем он отметил, что лучшей возможностью для клубов в плане заработка является совместная продажа

медиа-прав. Грим также предположил, что возможно «это случится уже через сезон».

Он рассказал о намерении собрать единый пул, а также расширить лигу сразу до 16 команд. Кроме того, отметил Гримм, необходимо осовременить все стадионы клубов УПЛ.

Только 4% россиян верят в победу Сборной России по футболу на чемпионате мира летом 2018 года. 17% считают, что команда выйдет из группы, а 14% уверены, что сборная не попадет в плей‐офф.