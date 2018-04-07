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Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало»
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Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало» 

Газета.Ru 56 минут назад
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:5, сообщает "Советский спорт".
В составе «молний» дубль оформил Энтони Чирелли, еще по одной шайбе забросили Янни Гурд, Дэн Джирарди, Брейден Пойнт Виктор Хедман, а также российский нападающий Никита Кучеров, также отметившийся результативной передачей.
У гостей авторами голов стали Кейси Миттельштадт, Александр Нюландер, Джейсон Поменвилль, Джордан Нолан и Кайл Окпосо.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй Лайтнинг" (Тампа) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 7:5 (3:2, 1:3, 3:0)
1:0 — Чирелли (Гурд) — 00:30,
1:1 — Миттельштадт (Сканделла, Родригес) — 02:57 (5x4),
2:1 — Кучеров — 04:35,
2:2 — Нюландер (Гуле, Ристолайнен) — 06:32,
3:2 — Гурд (Киллорн) — 09:40,
4:2 — Джирарди (Кучеров, Палат) — 21:04,
4:3 — Поменвиль (Гуле, Родригес) — 28:59,
4:4 — Нолан (Ларссон) — 35:58,
4:5 — Окпосо (Айкел, О'Райлли) — 38:45 (5x4),
5:5 — Чирелли (Киллорн, Сергачев) — 46:15,
6:5 — Пойнт (Киллорн, Гурд) — 47:02,
7:5 — Хедман (Василевский) — 58:34 (en)
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