Ещё
Девушки-единороги и мужчины с пушкой: в Шерегеше показали лучшие костюмы карнавала на горе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушки-единороги и мужчины с пушкой: в Шерегеше показали лучшие костюмы карнавала на горе 

ngs.ru 21 минуту назад
Фото: ngs.ru
Днём 7 апреля на горе Зелёная популярного сибирского курорта Шерегеш прошёл карнавал фестиваля Grelka Fest. Лучшие костюмы — в фоторепортаже Елены Юркиной и Кирилла Лазарева.
В карнавальном спуске с горы участвовали сотни лыжников и сноубордистов — они надели костюмы Буратино, Мальвины, драконов, божьих коровок, белых медведей и единорогов, рассказали в пресс-службе фестиваля Grelka Fest.
Среди всех участников организаторы фестиваля Grelkafest определили победителей в номинациях «самый массовый костюм» и «лучший карнавальный костюм». Самой массовой команде дали 50 тысяч рублей от администрации Кемеровской области, а обладателям лучших костюмов — экшн-камеру.
«Сотне болельщиков «Металлурга», которые съехали с горы с флагами с символикой хоккейной команды, не оказалось равных по массовости. Первое место за лучший карнавальный костюм получил сборный отряд «артиллеристов» из Новосибирска, Ленинск-Кузнецкого и Новокузнецка. Они спустили с горы на сноуборде самодельную 50-килограммовую пушку из пенопласта», — отметили в оргкомитете фестиваля.
Второе место — у семьи супергероев из Новокузнецка, третье место заняли герои из сказки «Красавица и чудовище», чашка, чайник и часы — также из Новокузнецка. Все победители изготовили костюмы самостоятельно.
Через неделю, 14 апреля, на Grelka Fest будет массовый спуск участников в купальных костюмах. В прошлом году спуск в бикини был рекордно массовым — им повезло с погодой, температура доходила до +20 градусов на солнце.
ngs.ru: последние новости
Новосибирских бегунов чуть не сдуло ветром с высоты 2 километров Видео: соседи оставили автохаму на Lexus обидное послание Снимал целый год: фотограф показал видео с красивым Новосибирском с высоты
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора32
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение