Девушки-единороги и мужчины с пушкой: в Шерегеше показали лучшие костюмы карнавала на горе

Днём 7 апреля на горе Зелёная популярного сибирского курорта Шерегеш прошёл карнавал фестиваля Grelka Fest. Лучшие костюмы — в фоторепортаже Елены Юркиной и Кирилла Лазарева.

В карнавальном спуске с горы участвовали сотни лыжников и сноубордистов — они надели костюмы Буратино, Мальвины, драконов, божьих коровок, белых медведей и единорогов, рассказали в пресс-службе фестиваля Grelka Fest.

Среди всех участников организаторы фестиваля Grelkafest определили победителей в номинациях «самый массовый костюм» и «лучший карнавальный костюм». Самой массовой команде дали 50 тысяч рублей от администрации Кемеровской области, а обладателям лучших костюмов — экшн-камеру.

«Сотне болельщиков «Металлурга», которые съехали с горы с флагами с символикой хоккейной команды, не оказалось равных по массовости. Первое место за лучший карнавальный костюм получил сборный отряд «артиллеристов» из Новосибирска, Ленинск-Кузнецкого и Новокузнецка. Они спустили с горы на сноуборде самодельную 50-килограммовую пушку из пенопласта», — отметили в оргкомитете фестиваля.

Второе место — у семьи супергероев из Новокузнецка, третье место заняли герои из сказки «Красавица и чудовище», чашка, чайник и часы — также из Новокузнецка. Все победители изготовили костюмы самостоятельно.

Через неделю, 14 апреля, на Grelka Fest будет массовый спуск участников в купальных костюмах. В прошлом году спуск в бикини был рекордно массовым — им повезло с погодой, температура доходила до +20 градусов на солнце.