Перебросали, но проиграли. СКА может сложить чемпионские полномочия

Важнейшая шайба Капризова

Журналист «Чемпионата» Елена Кузнецова отметила, что два стартовых периода остались за СКА, но в заключительной 20-минутке ЦСКА преобразился и вырвал победу.

«Кажется, уж в третьем-то питерцы точно дожмут измотанных москвичей. Но после перерыва команды словно меняются местами. СКА начинает удаляться. Сначала неаккуратная смена, а затем хозяева вообще зевнули выход Шумакова один на один с Коскиненом. Войнов вынужденно фолит. За такое должны давать буллит, но СКА отделывается двухминутным штрафом, во время которого только чудом не пропускает.

Наконец, после третьего нарушения Знарок, кажется, донес до своих ребят, что пора заканчивать удаляться. Да только было уже поздно. ЦСКА почувствовал вкус крови и прописался в зоне хозяев. Григоренко после затяжной атаки должен был открывать счет, но Коскинен распластался и перекрыл путь шайбе.

Однако она осталась в игре, и тут забил тот, от которого в ЦСКА этого все ждали — Кирилл Капризов . У главной звезды «армейцев» это только вторая шайба в этом плей-офф, зато какая важная! ЦСКА выстоял невероятно сложные два периода и за шесть минут до сирены повел в матче, который не должен был выигрывать.

СКА побежал отыгрываться, самый опасный момент был у Дацюка, но шайба вновь потонула где-то под ним. Все было тщетно. Питер мог выигрывать 10:0, но проиграл — 0:1. А ЦСКА находится в шаге от финала Кубка Гагарина», — констатирует Кузнецова.

СКА перебросал соперника

Автор «Советского спорта» Максим Шитиков тоже признал, что СКА действовал куда активнее в начале встречи, но не реализовал свои моменты.

«За первые два периода ЦСКА сделал только десять бросков по воротам Микко Коскинена . Гости позволили хозяевам контролировать шайбу большую часть времени и старались использовать быстрые атаки первым темпом. За это же время на Юханссона пришлись 24 броска, и никаких проблем с ними швед не испытал. Мощный толчок игре москвичей придали три большинства подряд в третьем периоде. За это время они могли убрать ноль из графы «голы в ворота СКА при большинстве», но Шалунов попал в перекладину.

Больше повезло Капризову. Кирилл во время одной смены оказался на синей линии — позиции, где он почти не бывает. Но его наброс прошел под блином Коскинена и стал голевым. Пока москвичи поздравляли форварда со вторым голом в плей-офф, возникла очень длинная пауза. Арбитры несколько раз подъезжали к скамейке СКА, как будто интересовались: станут ли тренеры брать запрос на помеху вратарю. Развязка была более неожиданной: что-то произошло с экипировкой Коскинена, и на 59 секунд его в воротах сменил Игорь Шестеркин

Петербуржцев подгоняли не только энергией переполненного Ледового дворца, но и объявлением, что в соседнем «Хоккейном городе» фарм-клуб СКА вырвал победу у «Нефтяника» и пробился в финал плей-офф ВХЛ. Да еще и победный гол был забит за семь секунд до конца третьего периода. В этом же промежутке шайба металась рядом с Юханссоном, но за линию ворот так и не прошла. Теперь этот матч может стать для СКА последним на своей площадке, если не удастся сравнять счет в Москве», — пишет Шитиков.

СКА больше не фаворит

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий назвал пятый матч этой серии «сказкой о потерянной победе».

«Сейчас СКА хорош. И по своим возможностям превосходит ЦСКА. Но хорош — не значит идеален. А раз не идеален — то даже со своей тучей проблем такая мощная команда, как московские армейцы, имеет шанс победить.

Ковальчук — ноль очков в пяти матчах. Дацюк, как бы эффектно он ни выглядел в пятницу — «промолчал» в четырех встречах этой серии. Шипачев? Гусев? Никто не смог реализовать огромнейшее преимущество СКА.

Первую игру серии мы называли супертриллером. Вторую на пару с третьей — мелодрамами. Четвертая подарила удивительный, совершенно неожиданный разворот сюжета. В пятницу же была настоящая сказка о потерянной победе.

И кто должен был сотворить эту сказку, как не Кирилл Капризов? Капризов, который в 23 (!) последних матчах КХЛ — плей-офф и регулярки — забросил … всего одну шайбу. В пятницу была вторая — но именно она может стать роковой для команды Олега Знарка

Больше СКА не фаворит, каким он был весь сезон. Ни до его начала, ни по ходу, ни перед плей-офф, ни даже после победы ЦСКА в стартовом матче серии без лишней осторожности нельзя было сказать, что у КХЛ есть шансы получить нового чемпиона», — подчеркивает Климовицкий.

В ожидании маленького чуда

Корреспондент «Спорта День за Днем» Татьяна Чернова пишет, что теперь СКА может спасти только маленькое чудо в виде двух побед подряд.

«В заключительной трети матча петербуржцы сами себе преподнесли вместо воды уксус, удалившись три раза подряд — почти на ровном месте. Сперва последовало нарушение численного состава, потом Войнов получил две минуты за задержку клюшкой, а Карпова наказали за удар клюшкой.

Ценой больших усилий и героизма Коскинена удалось выстоять в эти минуты. Нервы у финна сдали уже при игре в равных составах. Бросок героя Пхенчхана Кирилла Капризова не выглядел смертельным, но шайба предательски заползла в ворота, поцеловав щитки голкипера СКА. Кстати, это всего, второй гол Капризова в нынешнем плей-офф, но он вышел «золотым» — до окончания матча подопечные Знарка так и не смогли «найти подход» к Юханссону.

Чтобы выиграть серию и выйти в финал, игрокам СКА теперь нужно одержать две победы подряд. То есть, сотворить маленькое чудо. Знарку пора звонить Быкову и выпрашивать рецепты знаменитого камбэка. Иначе, если не будет воскрешения СКА в ближайшее воскресенье — у Кубка Гагарина сменится владелец», — отмечает Чернова.