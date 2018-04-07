Александр Бубнов: Галицкий затеял смелый эксперимент 

Советский спорт: последние новости

Пономарев выиграл гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев

СМИ: ФИФА может запретить Ибрагимовичу участвовать в ЧМ-2018

Победа ЦСКА над СКА в КХЛ, новый соперник Нурмагомедова в UFC и 100-е очко Кучерова в НХЛ. Главные новости утра