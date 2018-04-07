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Александр Бубнов: Галицкий затеял смелый эксперимент
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Александр Бубнов: Галицкий затеял смелый эксперимент 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Галицкий опоздал с увольнением Шалимова. Проблема «Краснодара» в другом
Матч состоится 7 апреля, начало в 16:30 по московскому времени.
"Магомед Мусаев никогда не работал со взрослыми командами, только с детскими и молодежными. Посмотрим, что получится из смелого эксперимента Галицкого, который он затеял. С юношами Мусаев работал хорошо, вспоминается недавний матч с "Реалом" в юношеской лиге УЕФА. Тогда команда играла зрелищно, но организованно. Удивился отставке Шалимова сейчас, но Галицкий все объяснил: шесть туров в концовке сезона дают возможность новому тренеру осмотреться и подготовиться к следующему сезону. «Краснодар» плохо играет с командами из первой пятерки, интересно посмотреть, удастся ли им переломить эту тенденцию. Кроме того, этот матч можно рассматривать как последний шанс побороться за Лигу чемпионов. Если «Краснодар» проиграет, то шансов практически не останется. "Зенит" останется в борьбе даже в случае поражения, но сильно ухудшит свое положение. Еще одна интрига — Олег Шатов, который сможет сыграть по условиям арендного соглашения. Видно, что он очень старается, хочет попасть на чемпионат мира. Прогноз — 2:1", — передает слова Бубнова Sportbox.
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