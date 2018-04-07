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Луис Энрике возглавляет шорт-лист тренеров для «Челси»
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Луис Энрике возглавляет шорт-лист тренеров для «Челси» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Действующие чемпионы Англии по футболу из лондонского «Челси» все-таки намерены расстаться с итальянским тренером Антонио Конте, который привел «аристократов» к прошлогоднему титулу. Владелец клуба Роман Абрамович и его скауты ведут переговоры с другими именитыми специалистами.
На смотрины в столицу Англии приезжал Луисом Энрике, который ранее работал в «Барселоне», сообщает Sky Sports. По сведениям ряда инсайдеров, испанец является приоритетной целью руководителей «Челси». Впрочем, лондонцы рассматривают и кандидатуру итальянца Массимилиано Аллегри, которому грозит отставка в «Ювентусе».
Впрочем, до окончательного выбора пока далеко, и в шорт-лист «Челси» также входят Маурицио Сарри ("Наполи"), Леонарду Жардим ("Монако") и Томас Тухель (экс-Боруссия" Дортмунд), о котором накануне стало известно, что он почти договорился с французским «Пари Сен-Жермен».
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