Ещё
Герман Зонин: Переняли у Европы осенне-зимнюю модель, а теперь жалуемся, что стадионы полупустые
Далее:
Читайте также:
Ещё

Герман Зонин: Переняли у Европы осенне-зимнюю модель, а теперь жалуемся, что стадионы полупустые 

Советский спорт 43 минуты назад
— В Питере поговаривают, что Манчини уже одной ногой в другой — европейской — команде. Потому в «Зените» просто дорабатывает. Отсюда и невпечатляющие результаты. — Я тоже об этом слышал. — сказал Зонин в интервью «Свободной прессе». — Вот вам и ответ на все ваши вопросы о «частных» российских клубах. То, что наш футбол нуждается в реорганизации, сомнений нет. Но обдуманной, с учетом российской специфики. А то переняли у Европы осенне-зимнюю модель внутреннего чемпионата, а теперь жалуемся, что стадионы полупустые. Да кому ж охота дубеть на морозе, глядя на тот, как такие же задубевшие игроки возят по полю, не пойми что…
Василий Уткин: Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените»
О том, что бюджетные затраты на профессиональный спорт необходимо снижать, говорят у нас давно. Помнится, президент РФ Владимир Путин, выступая осенью 2016 года на Международном спортивном форуме, убеждал: «Профессионалы могут и должны зарабатывать сами… Финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт… Я прошу правительство проанализировать эти затраты и сделать соответствующие предложения». И что же правительство — сделало выводы? Внесла какие-то дельные предложения? Неведомо.
А недавно, уже в текущем году, на заседании Госсовета президент РФ вроде как пошел на попятную, назвав футбол «нашим социальным проектом», и попросив «очень осторожно отнестись к возможным реформированиям в клубах». Получается, освобождать бюджет от трат на команды никто не собирается?
Советский спорт: последние новости
Сергей Передня: «СКА-Хабаровск» сделает все, чтобы вернуть зрителя на трибуны Матс Хуммельс: В субботу мы хотим непременно стать чемпионами СМИ: ФИФА может запретить Ибрагимовичу участвовать в ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение