Герман Зонин: Переняли у Европы осенне-зимнюю модель, а теперь жалуемся, что стадионы полупустые

— В Питере поговаривают, что Манчини уже одной ногой в другой — европейской — команде. Потому в «Зените» просто дорабатывает. Отсюда и невпечатляющие результаты. — Я тоже об этом слышал. — сказал Зонин в интервью «Свободной прессе». — Вот вам и ответ на все ваши вопросы о «частных» российских клубах. То, что наш футбол нуждается в реорганизации, сомнений нет. Но обдуманной, с учетом российской специфики. А то переняли у Европы осенне-зимнюю модель внутреннего чемпионата, а теперь жалуемся, что стадионы полупустые. Да кому ж охота дубеть на морозе, глядя на тот, как такие же задубевшие игроки возят по полю, не пойми что…

Василий Уткин : Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените»

О том, что бюджетные затраты на профессиональный спорт необходимо снижать, говорят у нас давно. Помнится, президент РФ Владимир Путин , выступая осенью 2016 года на Международном спортивном форуме, убеждал: «Профессионалы могут и должны зарабатывать сами… Финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт… Я прошу правительство проанализировать эти затраты и сделать соответствующие предложения». И что же правительство — сделало выводы? Внесла какие-то дельные предложения? Неведомо.

А недавно, уже в текущем году, на заседании Госсовета президент РФ вроде как пошел на попятную, назвав футбол «нашим социальным проектом», и попросив «очень осторожно отнестись к возможным реформированиям в клубах». Получается, освобождать бюджет от трат на команды никто не собирается?