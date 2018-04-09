Представители Росгвардии показали, на что они способны с оружием в руках

Девушки взяли в руки Макаров, мужчины — Калаш и СВД и устроили пальбу — на полигоне в Дзержинске. Здесь прошел чемпионат Приволжского округа войск Нацгвардии РФ по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области В соревнованиях приняли участие 180 сильнейших росгвардейцев. Были среди них опасные и прекрасные представительницы слабого пола. Они продемонстрировали мастерство стрельбы из пистолета Макарова, мужчины же показали уровень владения автоматом Калашникова и снайперской винтовкой Драгунова. И. о. командующего Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Михаил Урасов отметил, что стрельба является неотъемлемой частью подготовки военнослужащих и сотрудников Росгвардии. «Данные соревнования показали, что боевая подготовка личного состава Росгвардии Приволжского округа находится на высоком уровне», — подчеркнул генерал-лейтенант. По итогам соревнований представители регионального управления Росгвардии стали бронзовыми призерами чемпионата. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области