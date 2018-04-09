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Представители Росгвардии показали, на что они способны с оружием в руках
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Представители Росгвардии показали, на что они способны с оружием в руках 

ТРК Губерния 22 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Девушки взяли в руки Макаров, мужчины — Калаш и СВД и устроили пальбу — на полигоне в Дзержинске. Здесь прошел чемпионат Приволжского округа войск Нацгвардии РФ по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области
В соревнованиях приняли участие 180 сильнейших росгвардейцев. Были среди них опасные и прекрасные представительницы слабого пола. Они продемонстрировали мастерство стрельбы из пистолета Макарова, мужчины же показали уровень владения автоматом Калашникова и снайперской винтовкой Драгунова. И. о. командующего Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Михаил Урасов отметил, что стрельба является неотъемлемой частью подготовки военнослужащих и сотрудников Росгвардии. «Данные соревнования показали, что боевая подготовка личного состава Росгвардии Приволжского округа находится на высоком уровне», — подчеркнул генерал-лейтенант. По итогам соревнований представители регионального управления Росгвардии стали бронзовыми призерами чемпионата.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области
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