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Глава антимонопольной службы намерен популяризовать регби в армии
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Глава антимонопольной службы намерен популяризовать регби в армии 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Глава ФАС и председатель высшего совета Федерации регби РФ заявил о скорой популяризации этого вида спорта в армии.
Слова Игоря Артемьева приводит ТАСС. Функционер посетовал, что регби недостаточно популярен в России. Но он заявил, что нашел решение этой проблемы: «Пока регби в нашей стране отстает от основных видов спорта. У нас ведь, конечно, очень любят футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол и другие виды спорта. Но регби должно выйти на передовые позиции в ближайшие пять-семь лет».
По мнению Артемьева, поспособствовать росту интереса к игре может популяризация его в армейских поздразделениях: «Мы начали возрождать регби в вооруженных силах, в силовых структурах, создавать команды на базе военных училищ. С руководством Минобороны у нас состоялись хорошие встречи. Мы сейчас ездим и делаем презентации, привозим с собой спортивную форму, это имеет большой интерес в военных учреждениях. Считаем, что эта инициатива получит развитие».
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