Бонен уверен, что Канчеллара использовал на своем велосипеде электромотор

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"Кардифф" не реализовал два пенальти в компенсированное время в игре с "Вулверхэмптоном"