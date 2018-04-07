Бонен уверен, что Канчеллара использовал на своем велосипеде электромотор 

Бельгиец Том Бонен не сомневается, что швейцарский гонщик Фабиан Канчеллара использовал электромотор в некоторых гонках. В частности, он вспомнил «Тур Фландрии» в 2010 году, когда стал вторым, а Канчеллара одержал победу, причем в некоторых моментах не касался педалей, что породило подозрения.
— Да, Канчеллара выиграл ту гонку благодаря двигателю, — цитирует RTBF Бонена. — Но не я должен был говорить об этом. Я стал вторым. Не очень нормально, когда проигравший начинает бросаться такими обвинениями. Это сложно доказать. А сейчас уже и не проверить. Слишком поздно.