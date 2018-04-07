Риппон: раньше старался впечатлить судей, теперь мне всё равно

Американский фигурист Адам Риппон рассказал о своём поведении во время выступлений.

«Есть огромная разница между тем, как я катался раньше, и тем, как катаюсь сейчас. Раньше я старался впечатлить судей. Для меня это означало быть идеальным, а это мешает тебе. Сейчас же я говорю: «Идите к чёрту», — цитирует Риппона InStyle.

По его словам, иногда он проезжает мимо судей перед началом выступления и здоровается с ними.

«Никто так не делает. Это безумие! Но мне всё равно. Я здесь для того, чтобы делать то, что я могу», — сказал фигурист.