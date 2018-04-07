Всемирная серия бокса: Казахстан, Франция и Британия добились очередных побед

6 апреля в Гуйяне, Париже и Загребе прошли матчи 10-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группах «А» и «В». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.

ГРУППА «А»

Гуйян, Китай Китайские драконы — 0:5 — Волки из Астаны

(56 кг) Май Цинсянь — ТКО 4 — Ильяс Сулейменов

(64 кг) Ци Шэнцзэ — 0:3 — Бекдаулет Ибрагимов

(75 кг) Ван Чжэнхань — ТКО 2 — Абильхан Аманкул

Положение команд 1. Патриот (Россия): 12 очков (5 матчей) 2. Волки из Астаны: 12 очков (5 матчей) 3. Индийские тигры: 1 очко (3 матча) 4. Китайские драконы: -3 очка (3 матча)

ГРУППА «В»

Париж, Франция Французские боевые петухи — 3:2 — Волки из Астаны

(49 кг) Мартин Молина — 1:2 — Федерико Серра

(56 кг) Самуэль Кистохарри — 3:0 — Франческо Гранделли

(64 кг) Хассан Амзиль — 3:0 — Паоло Ди Лерниа

(75 кг) Клемент Хонг — ТКО 4 — Агьярко Чаомхин

Загреб, Хорватия Хорватские рыцари — 1:4 — Волки из Астаны

(49 кг) Нодари Дарбаидзе — 3:0 — Флорин Балтеану

(56 кг) Филип Потурович — 0:3 — Найл Фаррелл

(75 кг) Марко Опшивач — ТКО 5 — Джордан Рейнольдс

(91 кг) Никица Радонич — ТКО 3 — Радослав Панталеев

Положение команд 1. Французские боевые петухи: 15 очков (5 матчей) 2. Британские львиные сердца: 13 очков (5 матчей) 3. Итальянский гром: 5 очков (5 матчей) 4. Хорватские рыцари: 1 очко (5 матчей)

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