«Амкар» в Хабаровске обыграл «СКА», испортив дебют Сергея Передни

Утром по Москве стартовал 25-й тур чемпионата России по футболу. В Хабаровске сыграли «Амкар» и местный «СКА».

Протокол игры

СКА-Хабаровск

Амкар

07 апреля. Стадион «им. Ленина» (Хабаровск).

Пермяки прибыли в Хабаровск в приподнятом настроении. Им удалась главная сенсация прошлого тура. Тогда в домашнем матче на «РЖД Арене» они умудрились одержать волевую победу над «Локомотивом». Неожиданно засиял Аарон Оланаре , дважды поразивший ворота соперников. А для Хабаровска прошлый тур наоборот стал неудачным. Вроде бы не самый плохой результат, в Грозном сыграли по нулям с «Ахматом», привёл к отставке недавно назначенного Рината Билялетдинова

На домашнюю встречу с «Амкаром» хабаровчан вывел уже Сергей Передня . Оба клуба находятся в зоне вылета или стыковых матчей на вылет, поэтому борьба ожидалась ожесточённая. Как это часто бывает в матчах команд из нижней части турнирной таблицы борьбы было даже больше, чем футбола. Постепенно выработалось территориальное преимущество гостей. «Амкар» чувствовал себя увереннее, а хозяева пока не понимали нового главного тренера.

Под конец первого тайма пермяки сумели разразиться моментами. Александр Рязанцев не поверил в точный прострел Михаила Гащенкова, хотя мог заносить мяч в ворота, а Огуде после флангового навеса шикарно пробив головой, воткнул мяч в перекладину. Оценил усилия гостей Димидко, в дополнительное время подаривший пермякам гол. Александр опередил своего голкипера выбив мяч высоко вверх у своей вратарской, игровой снаряд опустился точно на ногу Рязанцеву, которому оставалось протолкнуть его в пустой угол ворот.

После перерыва хозяева продолжили сами облегчать жизнь пермякам. Дмитрий Кабутов в центре поля совершил неоправданно грубый фол на Заневе, за что Владислав Безбородов оставил в меньшинстве хабаровчан. Далее «Амкар» мог увеличить преимущество в счёте, но Эзатолахи подвела реализация. Вышедший на замену Саид получил мяч в центре штрафной площади после слаломного прохода Оланаре, однако пробил над перекладиной. Хотя защитники сопротивления на оказывали.

Второй мяч всё-таки влетел в ворота Криворучко, и опять все случилось в дополнительное время. На второй компенсированной к матчу минуте отличился Костюков. Михаил воспользовался разрезающей передачей Эзатолахи, после чего за две попытки переиграл голкипера хабаровчан.