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«Амкар» в Хабаровске обыграл «СКА», испортив дебют Сергея Передни
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«Амкар» в Хабаровске обыграл «СКА», испортив дебют Сергея Передни 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Утром по Москве стартовал 25-й тур чемпионата России по футболу. В Хабаровске сыграли «Амкар» и местный «СКА».
Протокол игры
СКА-Хабаровск
Амкар
45' Рязанцев Александр (0:1)
90' Костюков Михаил (0:2)
Криворучко АлександрЧеревко Александр 81' (Федотов Виталий (81') • Эдиев ИсмаилДимидко АлександрАделейе АйоделеНаваловский ГеоргийКабутов Дмитрий 57' • Карасёв Павел 81' (Казанков Максим (81') • Никифоров Владислав 70' (Маркович Мирослав (70') • Канунников Максим • Секульски Лукаш
Запасные: Тубич Неманя • Пуцко АлександрДовбня АлександрСавичев КонстантинСамсонов Артём СергеевичМакаров Сергей
Нигматуллин Артур • Конде Секу • Огуде Фегор • Сиваков Михаил • Идову Брайн • Гол Януш 64' (Эзатолахи Афаг Саид (64') • Гащенков Михаил • Рязанцев Александр 69' (Костюков Михаил (69') • Занев Петар 67' (Мельников Иван (67') • Оланаре Аарон • Комолов Павел
Запасные: Хомич ДмитрийБелоруков Дмитрий • Бодул Дарко • Суслов Кирилл • Форбс Браун • Шаваев АлиханБаланович СергейГасилин АлексейВамбольт Денис
07 апреля. Стадион «им. Ленина» (Хабаровск).
Пермяки прибыли в Хабаровск в приподнятом настроении. Им удалась главная сенсация прошлого тура. Тогда в домашнем матче на «РЖД Арене» они умудрились одержать волевую победу над «Локомотивом». Неожиданно засиял Аарон Оланаре, дважды поразивший ворота соперников. А для Хабаровска прошлый тур наоборот стал неудачным. Вроде бы не самый плохой результат, в Грозном сыграли по нулям с «Ахматом», привёл к отставке недавно назначенного Рината Билялетдинова.
На домашнюю встречу с «Амкаром» хабаровчан вывел уже Сергей Передня. Оба клуба находятся в зоне вылета или стыковых матчей на вылет, поэтому борьба ожидалась ожесточённая. Как это часто бывает в матчах команд из нижней части турнирной таблицы борьбы было даже больше, чем футбола. Постепенно выработалось территориальное преимущество гостей. «Амкар» чувствовал себя увереннее, а хозяева пока не понимали нового главного тренера.
Под конец первого тайма пермяки сумели разразиться моментами. Александр Рязанцев не поверил в точный прострел Михаила Гащенкова, хотя мог заносить мяч в ворота, а Огуде после флангового навеса шикарно пробив головой, воткнул мяч в перекладину. Оценил усилия гостей Димидко, в дополнительное время подаривший пермякам гол. Александр опередил своего голкипера выбив мяч высоко вверх у своей вратарской, игровой снаряд опустился точно на ногу Рязанцеву, которому оставалось протолкнуть его в пустой угол ворот.
После перерыва хозяева продолжили сами облегчать жизнь пермякам. Дмитрий Кабутов в центре поля совершил неоправданно грубый фол на Заневе, за что Владислав Безбородов оставил в меньшинстве хабаровчан. Далее «Амкар» мог увеличить преимущество в счёте, но Эзатолахи подвела реализация. Вышедший на замену Саид получил мяч в центре штрафной площади после слаломного прохода Оланаре, однако пробил над перекладиной. Хотя защитники сопротивления на оказывали.
Второй мяч всё-таки влетел в ворота Криворучко, и опять все случилось в дополнительное время. На второй компенсированной к матчу минуте отличился Костюков. Михаил воспользовался разрезающей передачей Эзатолахи, после чего за две попытки переиграл голкипера хабаровчан.
Вторую победу подряд одержали пермяки. «Амкар» под руководством Вадима Евсеева оживает, добравшись уже до девятой строчки в турнирной таблице. Дебют Сергея Передни не удался. «СКА» уступил по делу, и остался на последней строчке, которую, скорее всего займёт и по итогам сезона.
Иван Терентьев
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