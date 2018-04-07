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Молодёжка «Тосно» добыла волевую победу в матче с «Уралом»
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Молодёжка «Тосно» добыла волевую победу в матче с «Уралом» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Тосно» с «Уралом» выдали результативный матч в 25-м туре Молодёжного первенства России. Хозяева пропустили уже на восьмой минуте, но не сдались и ответили тремя голами. В итоге игра завершилась со счетом 3:2.
"Тосно" занимает десятое место, «Урал» замыкает таблицу.
Протокол игры
Тосно (мол.)
Урал (мол.)
8' Хозин Владимир (0:1)
(1:1) 46'
(2:1) Сенин Евгений 48'
(3:1) Вишневский Павел 49'
59' (3:2)
Федосов Василий • Дудиев Аслан 68' (Рябинин Сергей (68') • Бадзагуа Ираклий • Вишневский Павел • Кузнецов Кирилл 19' • Шамин Евгений 46' (Васильев Илья (46') • Манаев СтаниславШумейко Никита 32' (Колюшко Константин (32') • Абраамян Артак • Сенин Евгений 90' • Ярцев Юрий 68' (Лаврененко Артём (68')
Запасные: Тихонов Иван • Воздроганов Филипп
Мамин Алексей • Хозин Владимир • Чижков Ян • Маковский Дмитрий • Галимов АлександрКириллов Павел • Некрасов Илья • Бевеев Мингиян 48' (Фахрутдинов Алексей (48' • Тушков Андрей 69') • Татаринов Евгений 27' 77' (Шептий Андрей (77') • Полетаев Владислав
07 апреля. Стадион «Электрон» (Великий Новгород).
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