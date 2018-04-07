Молодёжка «Тосно» добыла волевую победу в матче с «Уралом»

«Тосно» с «Уралом» выдали результативный матч в 25-м туре Молодёжного первенства России. Хозяева пропустили уже на восьмой минуте, но не сдались и ответили тремя голами. В итоге игра завершилась со счетом 3:2.

"Тосно" занимает десятое место, «Урал» замыкает таблицу.

Протокол игры

Тосно (мол.)

Урал (мол.)

(1:1) 46'

(2:1) Сенин Евгений 48'

(3:1) Вишневский Павел 49'

59' (3:2)

Запасные: Тихонов Иван • Воздроганов Филипп

07 апреля. Стадион «Электрон» (Великий Новгород).