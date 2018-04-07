Киевское «Динамо» принимает «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Динамо Киев
Бойко Денис • Кендзёра Томаш • Пиварич Йосип • Бурда Никита • Шабанов Артём • Шапаренко Николай • Цыганков Виктор • Вербич Беньямин • Гармаш Денис • Буяльский Виталий • Беседин Артём
Запасные: Ротань Руслан • Самбрано Очандарте • Рудько Артур • Мбокани Дьёмерси • Гонсалес Дерлис • Мораес Джуниор • Шепелев Владимир
Лунин Андрей • Mohamed El-Bouazzati • Харатин Игорь • Гордиенко Артём • Чечер Вячеслав • Чеберко Евгений • Бабенко Руслан • Кочергин Владислав • Караваев Александр • Фопала Давид • Громов Артём
Запасные: Любенович Желько • Чуваев Олег • Кабаев Владислав • Dmytro Lytvyn • Шалфеев Егор
07 апреля. Стадион «Олимпийский (Киев)» (Киев).
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