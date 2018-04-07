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«Динамо» Киев — «Заря»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Динамо» Киев — «Заря»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Киевское «Динамо» принимает «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Динамо Киев
Бойко ДенисКендзёра ТомашПиварич ЙосипБурда НикитаШабанов АртёмШапаренко НиколайЦыганков ВикторВербич Беньямин • Гармаш Денис • Буяльский ВиталийБеседин Артём
Запасные: Ротань Руслан • Самбрано Очандарте • Рудько Артур • Мбокани Дьёмерси • Гонсалес Дерлис • Мораес Джуниор • Шепелев Владимир
Лунин Андрей • Mohamed El-Bouazzati • Харатин ИгорьГордиенко АртёмЧечер ВячеславЧеберко ЕвгенийБабенко РусланКочергин ВладиславКараваев АлександрФопала ДавидГромов Артём
Запасные: Любенович Желько • Чуваев ОлегКабаев Владислав • Dmytro Lytvyn • Шалфеев Егор
07 апреля. Стадион «Олимпийский (Киев)» (Киев).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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