Донецкий «Шахтёр» гостит у «Вереса» в матче чемпионата Украины по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Верес
Шахтёр Дн Бандура Александр • Адамюк Владимир • Лукьянчук Павел • Пепе Кеплер • Симинин Сергей • Борзенко Сергей • Каленчук Максим • Западня Артур • Карасюк Роман • Кулиш Станислав • Степанюк Руслан
Запасные: Каменюка Никита • Сезар Жулио • Мягков Павел • Сарнавский Богдан • Морозенко Евгений • Волошинович Ростислав
Пятов Андрей • Хочолава Давид • Исмаили Гонсалвес • Ракицкий Ярослав • Марлос Ромеро • Фред Сантос • Патрик Алан • Петряк Иван • Дентиньо Феррейра • Тайсон Фреда • Феррейра Факундо
Запасные: Гречишкин Дмитрий • Кайоде Оларенваджу • Коваленко Виктор • Зубков Александр • Матвиенко Николай • Кудрик Олег • Dodô VI 07 апреля. Стадион «Арена Львов» (Львов).
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