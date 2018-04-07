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«Верес» — «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Верес» — «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Донецкий «Шахтёр» гостит у «Вереса» в матче чемпионата Украины по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Верес
Шахтёр Дн  Бандура АлександрАдамюк ВладимирЛукьянчук Павел • Пепе Кеплер • Симинин СергейБорзенко СергейКаленчук МаксимЗападня АртурКарасюк РоманКулиш СтаниславСтепанюк Руслан
Запасные: Каменюка Никита • Сезар Жулио • Мягков ПавелСарнавский БогданМорозенко ЕвгенийВолошинович Ростислав
Пятов АндрейХочолава Давид • Исмаили Гонсалвес • Ракицкий ЯрославМарлос РомероФред Сантос • Патрик Алан • Петряк Иван • Дентиньо Феррейра • Тайсон Фреда • Феррейра Факундо
Запасные: Гречишкин Дмитрий • Кайоде Оларенваджу • Коваленко ВикторЗубков АлександрМатвиенко НиколайКудрик Олег • Dodô VI  07 апреля. Стадион «Арена Львов» (Львов).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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