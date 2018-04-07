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«Эвертон» — «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Эвертон» — «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В стартовом матче 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» принимает «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Эвертон
Ливерпуль
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Кин МайклДжагелка ФилБэйнс ЛейтонРуни УэйнШнайдерлин Морган • Дэйвис Том • Уолкотт Тео • Тосун Дженк • Боласи Янник
Запасные: Мартина Куко • Гуэйе Идрисса • Мори Рамиро • Роблес Жоэль • Ниассе УмарКалверт-Льюин Доминик
Кариус Лорис • Клайн Натаниэль • Ловрен Деян • Ван Дейк Виргил • Клаван Рагнар • Вейналдум Джорджиньо • Хендерсон ДжорданМилнер ДжеймсИнгс ДэнниСоланке Доминик • Мане Садио
Запасные: Миньоле Симон • Фирмино Роберто • Окслейд-Чемберлен Алекс • Морено Альберто • Мастерсон Конор • Александер-Арнольд Трент • Curtis Jones
07 апреля. Стадион «Гудисон Парк» (Ливерпуль).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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