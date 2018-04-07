Молодёжке «Зенита» не удалось отнять очки у рвущегося к титулу «Краснодара»

Молодёжка «Краснодара» на всех парах мчится к золотым медалям Молодёжного первенства России. В гостях у "Зенита" южане забили два безответных гола (2:0) и закрепились на первом месте, до шести очков увеличив отрыв от ЦСКА.

"Краснодар" не проигрывает уже полгода, за это все время команда потеряла лишь два очка.

Протокол игры

Зенит (мол.)

Краснодар (мол.)

07 апреля.