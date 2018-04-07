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Молодёжке «Зенита» не удалось отнять очки у рвущегося к титулу «Краснодара»
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Молодёжке «Зенита» не удалось отнять очки у рвущегося к титулу «Краснодара» 

Евро-футбол.Ру 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Молодёжка «Краснодара» на всех парах мчится к золотым медалям Молодёжного первенства России. В гостях у "Зенита" южане забили два безответных гола (2:0) и закрепились на первом месте, до шести очков увеличив отрыв от ЦСКА.
"Краснодар" не проигрывает уже полгода, за это все время команда потеряла лишь два очка.
Протокол игры
Зенит (мол.)
Краснодар (мол.)
9' Уткин Даниил (0:1)
79' Бутенко Александр (0:2)
Гойло НикитаАнисимов Андрей 75' (Сергеев Дмитрий (75') • Алоян Кирилл • Синяк Антон • Казаков Руслан • Левин Максим 82' (Першин Юрий (82') • Колдунов Никита 41' • Бачинский Максим 90' (Денисов Егор (90' • Смирнов Максим 41') • Тарасов ИванВоробьёв ИльяКоротков Александр
Запасные: Макеев Кирилл • Рыбиков Николай • Андреев Иван
Сафонов МатвейИвашин АндрейМартынов Илья • Бочко Николай • Бородин Сергей Алексеевич • Уткин Даниил 87' (Куражов Роман (87') • Голубев АртёмЧерников Александр 76' (Текучёв Андрей (76') • Кутовой Максим 57' (Бутенко Александр (57') • Халназаров Рустам 66' (Мацукатов Алекс (66') • Сулейманов Магомед-Шапи 18'
Запасные: Латышонок ЕвгенийНасонкин Илья • Пелих Данил • Сперцян Самел
07 апреля.
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