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Бывший игрок сборной Англии рассказал о негативном отношении СМИ к России
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Бывший игрок сборной Англии рассказал о негативном отношении СМИ к России 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл прокомментировал негативное отношение английских СМИ в отношении России перед началом чемпионата мира — 2018. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Перед каждым чемпионатом мира в прессе много негатива, это нормально. Но как только будет нанесен первый удар по мячу, все об этом забудут и сконцентрируются на футболе", — заявил Кэмпбелл.
Бывший игрок также выразил уверенность в том, что Россия создаст все условия для проведения чемпионата.
"Главное, чтобы у организаторов была уверенность, что основные аспекты подготовлены на высшем уровне — безопасность, транспорт, размещение. Чемпионат мира — это не просто главное спортивное соревнование, это крупнейшее шоу в мире, и Россия для подготовки делает все, что в ее силах", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Кэмпбелл станет почетным гостем во время открытия Парка чемпионата мира 2018 года в Волгограде.
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