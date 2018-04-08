Бывший игрок сборной Англии рассказал о негативном отношении СМИ к России

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл прокомментировал негативное отношение английских СМИ в отношении России перед началом чемпионата мира — 2018. Слова специалиста приводит ТАСС

"Перед каждым чемпионатом мира в прессе много негатива, это нормально. Но как только будет нанесен первый удар по мячу, все об этом забудут и сконцентрируются на футболе", — заявил Кэмпбелл.

Бывший игрок также выразил уверенность в том, что Россия создаст все условия для проведения чемпионата.

"Главное, чтобы у организаторов была уверенность, что основные аспекты подготовлены на высшем уровне — безопасность, транспорт, размещение. Чемпионат мира — это не просто главное спортивное соревнование, это крупнейшее шоу в мире, и Россия для подготовки делает все, что в ее силах", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кэмпбелл станет почетным гостем во время открытия Парка чемпионата мира 2018 года в Волгограде.