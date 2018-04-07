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Андрей Падин: «На Кубок мира надо ехать достаточно подготовленными, чтобы не было разочарований»
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Андрей Падин: «На Кубок мира надо ехать достаточно подготовленными, чтобы не было разочарований» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Старший тренер мужской сборной России Андрей Падин в интервью «СЭ» отметил, что не стоит молодых спортсменов раньше времени пускать на этапы Кубка мира. По его словам, получать практику молодежь может на любых соревнованиях.
— Несколько недель назад вы сказали, что нашему лучшему юниору Игорю Малиновскому еще рано на Кубок мира. После чемпионата России, где «зажигал» еще один молодой — Никита Поршнев, остаетесь при своем мнении?
— Молодежь прогрессирует, я очень рад, что у нас появляются новые таланты. Но что касается Кубков мира… На мой взгляд, туда надо ехать достаточно подготовленными, чтобы не было разочарований. Если эти молодые спортсмены в тренировках и на контрольных стартах будут конкурентоспособны на фоне наших лидеров — почему бы и нет. Но если нужна просто соревновательная практика, ее можно получить где угодно — от Кубка IBU до чемпионата России. Дело же не в том, рано ехать на Кубок мира или поздно. Выступать только ради самого факта — не профессионально. Да и не думаю, что кому-то из спортсменов нравится роль статиста. И если нет объективно возможности показать свой результат, лучше выбрать соревнования рангом ниже. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Полностью интервью Падина
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