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Дмитрий Аленичев: «Енисей» заработал очень тяжелые и важные три очка
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Дмитрий Аленичев: «Енисей» заработал очень тяжелые и важные три очка 

Советский спорт 1 час назад
— Сегодня мы добились самого главного — результата. Учитывая погодные условия, нелегкое поле, на котором качественный футбол не смогла показать ни одна команда, на первый план выходила самоотдача, борьба, желание игроков. Благодарен команде, что выиграли эту борьбу и добились результата. Очень тяжелые и важные три очка после двух подряд поражений!
В очередной раз убедился, что «Луч-Энергия» очень хорошая, организованная команда. У Александра Витальевича Григоряна всегда такие команды были. Пользуясь случаем, хочу пожелать Владивостоку решить задачу и остаться в ФНЛ.
— Показалось, что вы делали ставку на быстрый гол…
— Да, в первые 15-20 минут мы пытались, хотели показать свои сильные качества, старались перекрывать соперника. Нам это удалось, я считаю. Понимали, что соперник будет делать основной упор на стандарты, так и получилось, но мы были внимательны в этом, — цитирует Аленичева официальный сайт «Енисея».
Единственный мяч с пенальти на 26-й минуте забил Валерий Кичин. «Енисей» набрал 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. У «Луч-Энергии» 32 очка и 16-е место.
В следующем туре «Енисей» примет «Олимпиец», а «Луч-Энергия» на выезде сыграет с «Зенитом-2».
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