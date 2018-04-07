Дмитрий Аленичев: «Енисей» заработал очень тяжелые и важные три очка

— Сегодня мы добились самого главного — результата. Учитывая погодные условия, нелегкое поле, на котором качественный футбол не смогла показать ни одна команда, на первый план выходила самоотдача, борьба, желание игроков. Благодарен команде, что выиграли эту борьбу и добились результата. Очень тяжелые и важные три очка после двух подряд поражений!

В очередной раз убедился, что «Луч-Энергия» очень хорошая, организованная команда. У Александра Витальевича Григоряна всегда такие команды были. Пользуясь случаем, хочу пожелать Владивостоку решить задачу и остаться в ФНЛ.

— Показалось, что вы делали ставку на быстрый гол…

— Да, в первые 15-20 минут мы пытались, хотели показать свои сильные качества, старались перекрывать соперника. Нам это удалось, я считаю. Понимали, что соперник будет делать основной упор на стандарты, так и получилось, но мы были внимательны в этом, — цитирует Аленичева официальный сайт «Енисея».

Единственный мяч с пенальти на 26-й минуте забил Валерий Кичин . «Енисей» набрал 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. У «Луч-Энергии» 32 очка и 16-е место.

В следующем туре «Енисей» примет «Олимпиец», а «Луч-Энергия» на выезде сыграет с «Зенитом-2».