После первого тайма «Псков-747» выигрывает у «Локомотива-Казанки» 2:1 

Первый тайм матча «Псков-747» — «Локомотив-Казанка» завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 15 минуте забил пскович Владислав Сакадеев, в середине тайма после розыгрыша углового Артём Голоджан сравнял счёт. Однако на последней минуте Антон Шишаев, выйдя один на один с вратарём, вывел хозяев вперёд. Напомним, трансляцию матча можно посмотреть здесь. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».