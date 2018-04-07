Велогонщик Ершов вернется на трек на майских международных гонках в России

Ершов принял решение вернуться к выступлению на треке после сезона-2017, который провел, выступая на шоссе за команду «Газпром-Русвело».

"Мы планируем, что Артур выступит на майских международных гонках в России — на «Гран-при Тулы» или на «Гран-при Москвы», или на двух этих соревнованиях, посмотрим", — сказал Егоров.

"Гран-при Тулы" пройдет 24-28 мая, «Гран-при Москвы» — 30 мая-1 июня. Последний раз Ершов стартовал на треке в феврале 2016 года.