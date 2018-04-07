Тренер сборной РФ по биатлону Падин: «С Гроссом работали сообща, власть я не захватывал» 

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин опроверг слухи о том, что он руководил национальной командой поверх главного тренера Рико Гросса. Данную информацию распространял главный тренер команды Тюмени Максим Кугаевский.
— Никакого захвата власти не было. Мы с Рикко работали сообща, в тандеме. Как такового разделения, кто отвечает за стрельбу, а кто — за функциональную подготовку, у нас не существовало. Все эти аспекты были полностью в поле зрения Гросса, никто от него ничего не скрывал. А что касается Кугаевского, хочу только поинтересоваться: почему за пять лет, что Максим Владимирович работает старшим тренером сборной Тюменской области, оттуда не вышел ни один спортсмен даже для резервной команды? Считаю, имея материально-технические возможности на уровне национальной команды, Тюмень должна иметь своих спортсменов на всех уровнях сборных. Но вместо этого результат, как говорится, на табло. Сколько еще лет Кугаевский будет морочить голову Тюменской области, я не знаю. В Минспорта анализировали наши планы, но окончательное решение по ним все равно принимали мы с Гроссом. Здесь нам не на кого свалить свою вину. Но могу сказать, что вся программа подготовки строилась на основе личных бесед со спортсменами. На протяжении двух месяцев, в мае и июне, мы пытались понять, какое содержание тренировочного процесса лучше всего подойдет к организму каждого конкретного спортсмена. Сами биатлонисты рекомендовали нам, какой длины должны быть отрезки соревновательной скорости, кому сделать акцент на силовую подготовку, кому — на функциональную… Это все были пожелания спортсменов, и уже на их основе мы писали план, — сказал Падин в интервью.