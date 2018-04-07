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«Беневенто» — «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Беневенто» — «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 25 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 31-го тура чемпионата Италии «Ювентус» встречается с «Беневенто».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Беневенто
Ювентус
Пуджиони Кристиан • Санья Бакари • Джимсити Берат • Тошка Алин • Венути Лоренцо • Виола Николас • Раньери Сандро • Джуричич Филип • Бриньола Энрико • Диабате Шейк • Гильерме Маркес
Запасные: Йемелло Пьетро • Кода Массимо • Ломбарди Кристиано • Катальди Данило • Дель Пинто Лоренцо • Бриньоли Альберто • Гьямфи Брайт • Биллонг Жан-Клод • Вольпичелли Джованни • Christian Rutjens
Щесны Войцех • Лихтштайнер ШтефанБенатиа Мехди • Ругани Даниэле • Алекс Сандро • Матуиди Блез • Пьянич Миралем • Маркизио КлаудиоКуадрадо ХуанМанджукич Марио • Дибала Пауло
Запасные: Игуаин Гонсало • Хедира Сами • Кьеллини Джорджо • Буффон Джанлуиджи • Хёведес Бенедикт • Асамоа Квадво • Пинсольо КарлоКоста ДугласСтураро Стефано • Де Шильо Маттиа • Бетанкур Родриго
07 апреля. Стадион «Чиро Вигорито» (Беневенто).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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