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«Шахтёр» с «Динамо» синхронно набрали по три очка
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«Шахтёр» с «Динамо» синхронно набрали по три очка 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Фавориты чемпионата Украины по футболу не испытали проблем в матчах 26-го тура.
"Шахтёр" продолжил под ноль обыгрывать всех подряд. На сей раз «горняки» одолели в гостях «Верес» (2:0).
В параллельной игре «Динамо» разгромило «Зарю» со счетом 4:0, причем могло существенно увеличить перевес, не реализовав уйму моментов.
Отрыв между лидерами остается в шесть очков.
Протокол игры
Верес
Шахтёр Дн  24' Тайсон Фреда (0:1)
78' Хочолава Давид (0:2)
Бандура АлександрАдамюк ВладимирЛукьянчук Павел • Пепе Кеплер 59' (Мягков Павел (59') • Симинин СергейБорзенко СергейКаленчук МаксимЗападня АртурКарасюк РоманКулиш Станислав 84' (Морозенко Евгений (84') • Степанюк Руслан
Запасные: Каменюка Никита • Сезар Жулио • Сарнавский БогданВолошинович Ростислав
Пятов Андрей • Хочолава Давид • Исмаили Гонсалвес • Ракицкий ЯрославМарлос Ромеро 85' (Зубков Александр (85') • Фред Сантос • Патрик Алан 87' (Кайоде Оларенваджу (87') • Петряк Иван • Дентиньо Феррейра • Тайсон Фреда • Феррейра Факундо 74' (Гречишкин Дмитрий (74')
Запасные: Коваленко ВикторМатвиенко НиколайКудрик Олег • Dodô VI  07 апреля. Стадион «Арена Львов» (Львов).
Протокол игры
Динамо Киев
(1:0) Бурда Никита 13'
(2:0) Вербич Беньямин 51'
(3:0) Беседин Артём 54'
(4:0) Цыганков Виктор 88'
Бойко ДенисКендзёра ТомашПиварич Йосип • Бурда Никита • Шабанов АртёмШапаренко Николай 65' (Мбокани Дьёмерси (65') • Цыганков Виктор • Вербич Беньямин • Гармаш Денис 70' (Шепелев Владимир (70') • Буяльский Виталий • Беседин Артём 78' (Мораес Джуниор (78')
Запасные: Ротань Руслан • Самбрано Очандарте • Рудько Артур • Гонсалес Дерлис
Лунин Андрей • Mohamed El-Bouazzati • Харатин ИгорьГордиенко АртёмЧечер Вячеслав 72' • Чеберко ЕвгенийБабенко Руслан 79' 82' (Шалфеев Егор (82') • Кочергин ВладиславКараваев Александр 46' (Кабаев Владислав (46') • Фопала ДавидГромов Артём 48' 64' (Любенович Желько (64')
Запасные: Чуваев Олег • Dmytro Lytvyn
07 апреля. Стадион «Олимпийский (Киев)» (Киев).
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