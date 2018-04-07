«Шахтёр» с «Динамо» синхронно набрали по три очка

Фавориты чемпионата Украины по футболу не испытали проблем в матчах 26-го тура.

"Шахтёр" продолжил под ноль обыгрывать всех подряд. На сей раз «горняки» одолели в гостях «Верес» (2:0).

В параллельной игре «Динамо» разгромило «Зарю» со счетом 4:0, причем могло существенно увеличить перевес, не реализовав уйму моментов.

Отрыв между лидерами остается в шесть очков.

Протокол игры

Верес

Шахтёр Дн 24' Тайсон Фреда (0:1)

Протокол игры

Динамо Киев

07 апреля. Стадион «Олимпийский (Киев)» (Киев).