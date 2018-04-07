«Шахтёр» с «Динамо» синхронно набрали по три очка 

Фавориты чемпионата Украины по футболу не испытали проблем в матчах 26-го тура.
"Шахтёр" продолжил под ноль обыгрывать всех подряд. На сей раз «горняки» одолели в гостях «Верес» (2:0).
В параллельной игре «Динамо» разгромило «Зарю» со счетом 4:0, причем могло существенно увеличить перевес, не реализовав уйму моментов.
Отрыв между лидерами остается в шесть очков.
Протокол игры
Верес
Шахтёр Дн 24' Тайсон Фреда (0:1)
78' Хочолава Давид (0:2)
Бандура Александр • Адамюк Владимир • Лукьянчук Павел • Пепе Кеплер 59' (Мягков Павел (59') • Симинин Сергей • Борзенко Сергей • Каленчук Максим • Западня Артур • Карасюк Роман • Кулиш Станислав 84' (Морозенко Евгений (84') • Степанюк Руслан
Запасные: Каменюка Никита • Сезар Жулио • Сарнавский Богдан • Волошинович Ростислав
Пятов Андрей • Хочолава Давид • Исмаили Гонсалвес • Ракицкий Ярослав • Марлос Ромеро 85' (Зубков Александр (85') • Фред Сантос • Патрик Алан 87' (Кайоде Оларенваджу (87') • Петряк Иван • Дентиньо Феррейра • Тайсон Фреда • Феррейра Факундо 74' (Гречишкин Дмитрий (74')
Запасные: Коваленко Виктор • Матвиенко Николай • Кудрик Олег • Dodô VI 07 апреля. Стадион «Арена Львов» (Львов).
Протокол игры
Динамо Киев
(1:0) Бурда Никита 13'
(2:0) Вербич Беньямин 51'
(3:0) Беседин Артём 54'
(4:0) Цыганков Виктор 88'
Бойко Денис • Кендзёра Томаш • Пиварич Йосип • Бурда Никита • Шабанов Артём • Шапаренко Николай 65' (Мбокани Дьёмерси (65') • Цыганков Виктор • Вербич Беньямин • Гармаш Денис 70' (Шепелев Владимир (70') • Буяльский Виталий • Беседин Артём 78' (Мораес Джуниор (78')
Запасные: Ротань Руслан • Самбрано Очандарте • Рудько Артур • Гонсалес Дерлис
Лунин Андрей • Mohamed El-Bouazzati • Харатин Игорь • Гордиенко Артём • Чечер Вячеслав 72' • Чеберко Евгений • Бабенко Руслан 79' 82' (Шалфеев Егор (82') • Кочергин Владислав • Караваев Александр 46' (Кабаев Владислав (46') • Фопала Давид • Громов Артём 48' 64' (Любенович Желько (64')
Запасные: Чуваев Олег • Dmytro Lytvyn
07 апреля. Стадион «Олимпийский (Киев)» (Киев).