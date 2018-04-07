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Зоозащитники потребовали расследовать смерть животных Скрипаля
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Зоозащитники потребовали расследовать смерть животных Скрипаля 

Lenta.ru 7 апреля 2018
Фото: Lenta.ru
Зоозащитники потребовали от британских властей расследовать гибель животных, которые жили в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. С таким заявлением выступила руководитель британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен в интервью газете Independent.
В организации уверены, что вина за случившееся лежит на британских властях. «Смерть животных — еще одна трагедия в этой ужасной истории», — сказала Аллен и подчеркнула, что сотрудники полицейские не имели права оставлять в закрытом доме морских свинок.
О гибели животных сообщили в полиции 6 апреля. Грызуны умерли от обезвоживания, поскольку несколько дней дом был опечатан. Черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк обнаружили в состоянии стресса и отправили в лабораторию химического оружия Портон-Даун. Ветеринар решил его усыпить, чтобы облегчить страдания животного.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов.
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