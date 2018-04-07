В матче 29-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» принимает «Баварию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Аугсбург
Бавария
Хитц Mapвин • Шмид Жонатан • Гоувелеув Джеффри • Хинтереггер Мартин • Макс Филипп • Хедира Рани • Байер Даниэль • Ку Джа-Чхоль • Грегорич Михаэль • Каиби Франциско • Кордова Серхио
Запасные: Качар Гойко • Моравек Ян • Хеллер Марсель • Янкер Кристоф • Луте Андреас • Паркер Шон • Рихтер Марко
Ульрайх Свен • Киммих Джошуа • Боатенг Жером • Зюле Никлас • Рафинья Марсио • Руди Себастьян • Роббен Арьен • Толиссо Корентин • Родригес Хамес • Бернат Хуан • Вагнер Сандро
Запасные: Рибери Франк • Хуммельс Матс • Штарке Том • Мартинес Хави • Мюллер Томас • Левандовски Роберт • Тьяго Алькантара
07 апреля. Стадион «ВВК Арена» (Аугсбург).
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