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«Аугсбург» — «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Аугсбург» — «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 29-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» принимает «Баварию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Аугсбург
Бавария
Хитц Mapвин • Шмид Жонатан • Гоувелеув Джеффри • Хинтереггер Мартин • Макс Филипп • Хедира Рани • Байер Даниэль • Ку Джа-Чхоль • Грегорич Михаэль • Каиби Франциско • Кордова Серхио
Запасные: Качар Гойко • Моравек Ян • Хеллер Марсель • Янкер Кристоф • Луте Андреас • Паркер Шон • Рихтер Марко
Ульрайх СвенКиммих ДжошуаБоатенг Жером • Зюле Никлас • Рафинья Марсио • Руди Себастьян • Роббен Арьен • Толиссо Корентин • Родригес Хамес • Бернат Хуан • Вагнер Сандро
Запасные: Рибери Франк • Хуммельс Матс • Штарке ТомМартинес ХавиМюллер ТомасЛевандовски Роберт • Тьяго Алькантара
07 апреля. Стадион «ВВК Арена» (Аугсбург).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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