Власти Крыма планируют выкупить права на фан-зоны ЧМ-2018 у ФИФА и переименовать их

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что власти Крымского полуострова намерены приобрести права на организацию фан-зон чемпионата мира — 2018 у Международной федерации футбола (ФИФА). Слова специалиста приводит ТАСС

"Есть проблемы, потому что в фан-зоне должна присутствовать только спонсорская реклама, а у нас нет многих официальных дилеров и сетей.

Думаем выкупить права на фан-зону и назвать ее по-другому. По деньгам выйдет примерно от тысячи до пяти тысяч долларов за одну площадку. Возникнет вопрос по официальной символике, но его пытаемся решить, ведем переговоры", — заявил чиновник.

Ранее ФИФА показала дизайн билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.