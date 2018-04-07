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Власти Крыма планируют выкупить права на фан-зоны ЧМ-2018 у ФИФА и переименовать их
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Власти Крыма планируют выкупить права на фан-зоны ЧМ-2018 у ФИФА и переименовать их 

Газета.Ru 21 минуту назад
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что власти Крымского полуострова намерены приобрести права на организацию фан-зон чемпионата мира — 2018 у Международной федерации футбола (ФИФА). Слова специалиста приводит ТАСС.
"Есть проблемы, потому что в фан-зоне должна присутствовать только спонсорская реклама, а у нас нет многих официальных дилеров и сетей.
Думаем выкупить права на фан-зону и назвать ее по-другому. По деньгам выйдет примерно от тысячи до пяти тысяч долларов за одну площадку. Возникнет вопрос по официальной символике, но его пытаемся решить, ведем переговоры", — заявил чиновник.
Ранее ФИФА показала дизайн билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
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