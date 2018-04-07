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Владимир Леонов: «Предполагаем, что к 1 мая все работы на „Казань Арене“ будут произведены»
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Владимир Леонов: «Предполагаем, что к 1 мая все работы на „Казань Арене“ будут произведены» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Матч 29-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уфой» 6 мая должен пройти на «Казань Арене», сообщил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов. По его словам, все работы на стадионе должны закончиться к 1 мая.
С 14 июня по 15 июля 2018 года стадион «Казань Арена» примет шесть матчей чемпионата мира-2018.
— Газон «Казань Арены» совсем по-другому выглядит, у нас есть еще несколько недель, чтобы полностью его подготовить и чтобы он соответствовал всем показателям, — приводит "Реальное время" слова Леонова. — Мы предполагаем, что к 1 мая все работы будут произведены. Ближайшие матчи РФПЛ «Рубин» сыграет на стадионе «Центральный».
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