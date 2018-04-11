Волгоградцы стали победителями конкурса «Послы Победы»

Волонтеры от Волгоградской области стали победителями всероссийского конкурса «Послы Победы».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета молодежной политики, лучшими представителями регионального отделения движения «Волонтеры Победы» стали пять человек: Сергей Ганжа, Вячеслав Харченко , Диана Кренделева, Дарья Дурновцева, Анастасия Рогачева. С 5 по 11 мая они вместе с Послами Победы всех регионов России будут участвовать в проведении парада и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», всего 200 волонтеров окажут помощь в организации мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Им выдадут фирменную экипировку и обеспечат жильем и питанием.