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Произошедшим с животными Скрипалей заинтересовались зоозащитники
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Произошедшим с животными Скрипалей заинтересовались зоозащитники 

Вести.Ru 39 минут назад
Британское отделение организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) призывает расследовать обстоятельства смерти домашних животных Сергея и Юлии Скрипалей после отравления их хозяев в Солсбери. Ранее сообщалось, что морские свинки погибли от обезвоживания, а кот был усыплен. Еще один кот Скрипалей пропал.
"Никто не должен был оставлять этих животных в доме, как нельзя оставлять детей — ясно, что их нужно было спасти. PETA призывает к расследованию с целью определить, как этому дали случиться, и обеспечить выполнение необходимых процедур", — заявила организация в «Твиттере».
No one should have left these animals inside the house any more than they would have done children — clearly, they should have been rescued. PETA is calling for an investigation in order to determine how this was allowed to happen & ensure that procedures are put in place. https://t.co/hpu0GG5iUI
— PETA UK (@PETAUK) 6 апреля 2018 г.
По словам директора британского отделения PETA Элизы Аллен, смерть домашних животных семьи Скрипалей — «еще одна трагедия в этой ужасной ситуации, и на этот раз очевидно, что ответственность несут британские власти». Ее заявление цитирует британская The Independent.
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