«Локомотив-Казанка» и «Тестильщик» потеряли важные очки

В субботу в зоне «Запад» ПФЛ завершились некоторые матчи.

"Локомотив-Казанка" и «Тестильщик» упустили шанс подобраться поближе к лидирующему «Чертаново». Москвичи проиграли 1:2 «Пскову-747», а вторые не смогли дома одолеть вторую команду питерского «Динамо» (2:2).

Протокол игры

Псков-747 Локомотив-Казанка

Текстильщик

Коломна

Знамя Труда

(1:0) 25'

(2:0) 42'

58' (2:1)

65' (2:2)

(3:2) 78'

Торпедо Владимир

Луки-Энергия

16' (0:2)