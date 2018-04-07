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«Локомотив-Казанка» и «Тестильщик» потеряли важные очки
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«Локомотив-Казанка» и «Тестильщик» потеряли важные очки 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В субботу в зоне «Запад» ПФЛ завершились некоторые матчи.
"Локомотив-Казанка" и «Тестильщик» упустили шанс подобраться поближе к лидирующему «Чертаново». Москвичи проиграли 1:2 «Пскову-747», а вторые не смогли дома одолеть вторую команду питерского «Динамо» (2:2).
Протокол игры
Псков-747  Локомотив-Казанка
(1:0) Сакадеев Владислав 14'
27' Галаджан Артём (1:1)
(2:1) Шишаев Антон 45'
Текстильщик
Динамо-2 СПб  15' Рябоконь Степан (0:1)
(1:1) Чибиров Александр 38'
(2:1) Горюшкин Алексей 46'
69' Иванов Илья Юрьевич (2:2)
Коломна
Знамя Труда
(1:0) 25'
(2:0) 42'
58' (2:1)
65' (2:2)
(3:2) 78'
Торпедо Владимир
Луки-Энергия
14' Орлов Павел (0:1)
16' (0:2)
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