Гулявцев, Мартемьянов или Гатиятулин — тренер года в КХЛ

Лучший тренер сезона — это тот, кто удивляет, а не выигрывает кубки на заказ. КХЛ пора ломать традиции.

Кто бы что ни говорил о большой и общей цели, индивидуализм в командных видах спорта существует. И это вовсе не порок, как привыкли нам внушать со времён СССР. В конце концов, ходят люди именно на ярких личностей, а не на пресловутые порядок и дисциплину. Оттого и развита в североамериканском спорте культура различных «эвордов», потому что там понимают: команды командами, но «продают» лигу звёзды. А звёзд надо всячески поощрять, холить и лелеять.

В КХЛ, вроде бы, всё на своих местах. На закрытии сезона каждый год кто-то кому-то что-то вручает. Вот только номинанты далеко не всегда изволят прибыть на торжественный вечер. А это показатель. Сами награды, мягко говоря, тоже не внушают. Просто сравните по габаритам энхаэловские призы и наши — отечественные покажутся физкультурными кубками, купленными наспех в соседнем спортивном магазине. Но главное, что распределяют награды в КХЛ по очень странным критериям.

И ладно награда лучшему бомбардиру сезона. Его имя становится известно с последним матчем регулярного чемпионата. Интригу здесь из пальца не высосать. Но вот новичок, генменеджер или тренер года — это ведь огромное поле для шоу. Мы же, словно на автомате, раздаём все пряники тем, у кого от них и так полки ломятся. Выиграл Кубок Гагарина — молодец, вот тебе ещё авоську наград. Вместо того, чтобы отмечать как можно больше клубов и игроков, мы делаем из вечера закрытия междусобойчик двух-трёх клубов и стольких же игроков.

Это, как вы понимаете, перечь всех лучших тренеров в истории КХЛ. Не трудно заметить одну закономерность. Чтобы получить награду — строго необходимо выйти в финал. Это как минимум. Даже если вы подняли команду со дна и проиграли в одном из раундов плей-офф команде, чей бюджет в два, три, а то и четыре больше, «тренера года» вам всё равно не видать. С лучшими руководителями дела обстоят не лучше: последние четыре года приз имени Валентина Сыча курсирует между Романом Ротенбергом и Геннадием Величкиным. Занятная история произошла в 2015 году, когда вице-президент СКА получил награду при живом Кирилле Фастовском, который собрал бронзовую «Сибирь». На нашем портале тогда проходило голосование, долгое время лидировал генменеджер сибиряков, но в последний день результаты вдруг перевернулись с ног на голову. Ну или встали на свои места — здесь кому как будет угодно. Вроде бы мелочь, а для наших реалий вполне показательно. Если ты победил, то молодец во всём, и никто не посмотрит, какие у кого были ресурсы.

Александр Гулявцев и Нынешний сезон КХЛ особенный. И не только потому что юбилейный. Пожалуй, впервые за историю лиги появился веский повод сломать невероятно скучную традицию называть тренером года чемпиона или финалиста. Точнее — сразу три повода: Андрей Мартемьянов Анвар Гатиятулин . Все они сделали для своих команд куда больше, чем наставники клубов-миллиардеров, напичканных звёздами по уши.

Гулявцев вывел «Северсталь» плей-офф и сдержал обещание, побрившись наголо. А ведь он сам был готов уйти в отставку, если к ноябрю команды не будет в восьмёрке. В пермяка из Высшей лиги мало кто верил, в том числе и собственное руководство. Однако он собрал команду из того, что было, и залез в плей-офф, где потрепал нервы чемпионам из Петербурга. Но главное — он сохранил Череповец в КХЛ. Как минимум ещё на один сезон. Под угрозой вылета из КХЛ находилась не только «Северсталь», но и «Амур» . Хабаровчанам, учитывая их географическое положение, спастись было точно не легче. Да только главный тренер «тигров» не ныл о перелётах и смене часовых поясов. Злопыхатели весь сезон пророчили хабаровчанам скорый спад, он никак не наступал. Мартемьянову удалось создать команду-семью за счёт правильной атмосферы и индивидуальных бесед с игроками. А чего стоит открытая им связка Бывальцев — Ли?

Появление на горизонте новой звёздочки из Челябинска — тоже тренерских рук дело. Много ли тренеров вы знаете, кто осмелился бы поставить 18-летнего пацана на плей-офф? Да ещё и на большинство. Зная при этом, что тренеры юниорской и молодёжной сборной отчего-то его игнорируют, будто что-то знают. Гатиятулин не побоялся сделать ставку на Кравцова, а тот не подвёл, став в связке с Кручининым одной из главных ударных сил «Трактора» в плей-офф. История Гатиятулина — это вообще отдельная песня. С одной стороны, его долго и планомерно взращивали, позволив пройти все ступени в клубной вертикали, а с другой открыто критиковали и увольняли помощников. При этом ни для кого не секрет, что Анвару навязывали игроков, которые, скажем так, имеют «правильные» родственные связи. Несмотря на всё это, ему удалось вывести «Трактор» в финал конференции, разбив в пух и прах все предсезонные прогнозы.

В сущности, неважно, кого из этой троицы назовут тренером года. Все они сделали большое дело — заставили нас удивляться, а то и вовсе верить в чудо. Когда весь сезон болельщики и журналисты твердят об отсутствии интриги в КХЛ, запрограммированном результате и доминировании двух команд, такие истории ценятся вдвойне. «Амур» и «Северсталь» практически приговорили к вылету из лиги, но Мартемьянов с Гулявцевым на это внимания не обращали. «Трактор» был тёмной лошадкой, но Гатиятулин сделал всё, чтобы мы полюбили эту команду. Легко представить, что даже в такой сезон лига отдаст награду Олегу Знарку . А что, ведь выиграл для страны олимпийское золото, а КХЛ у нас, как известно, существует в интересах сборной. Выйдет в финал ЦСКА — тренером года может стать и Игорь Никитин Дмитрий Квартальнов удостаивался уже этой награды. Чем его преемник и бывший помощник хуже? Да только разницу между тем же «Ак Барсом» и «Трактором» в финале конференции давало вовсе не превосходство Билялетдинова на Гатиятулиным, а бюджетная пропасть величиной почти в 700 миллионов рублей.

КХЛ своими последними шагами пытается стать лигой равных возможностей, как бы сейчас это смешно ни звучало. Жёсткий потолок зарплат, сокращение числа участников — всё это направлено на то, чтобы имя чемпиона невозможно было назвать за полгода до финальной серии. Но даже сегодня, когда до светлого будущего ой как далеко, появляются люди, способные нас удивлять. И это точно не проще, чем управляться с шестью пятёрками сборников. Ведь как правильно сказал Юкка Ялонен , с «Ладой» ни он, ни Олег Знарок не стали бы чемпионами.

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