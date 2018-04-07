Болельщики «Факела» уже стали обсуждать преимущества вылета из ФНЛ

Воронежцы сыграли вничью с одним из самых главных конкурентов за выживание в «первой лиге».

Воронежские футболисты сыграли вничью в Волгограде с местным «Ротором». Обе команды не смогли забить голов. При этом наши футболисты не могут отличиться уже 6 игр подряд! Именно из-за этого можно говорить, что турнирные перспективы у воронежцев не завидные… Нет игры. Впрочем, воронежские болельщики не отчаиваются. В их верности сомневаться не приходится, бывали в недавней истории «Факела» и более мрачные времена. Уже сейчас на просторах интернета (в данном случае это официальный паблик клуба в ВК) можно прочитать строчки, по которым можно понять, что после вылета в ПФЛ трибуны пустовать не будут. Пожалуй, главным плюсом вылета в Профессиональную футбольную лигу воронежские любители футбола считают предстоящие матчи с заклятыми соперниками. Сергей Сушков

Видимо нас ждут супер матчи в след. сезоне: Саратов, Брянск, Торпедо М, Липецк! Ух! Максим Максай

Следующая встреча с Ротором состоится уже во втором дивизионе. Ждём с нетерпением. Правда, если пройдём Калачеевский «Урожай»… Анатолий Никитчин

С Факелом все ясно… Зона ПФЛ неизбежна.. Игры нет, квалифицированных футболистов нет… ничего нет, полное зеро. Будут деньги в городе, будут другие исполнители… А пока ПРИВЕТ 2 я лига…Впрочем, некоторые болельщики верят в спасение до конца. Павел ВолоховСейчас 3 игры дома подряд и соперники не самые сильные, если удастся их выиграть, то возможно зацепиться за 17 место. Правда, тут же Павел добавляет:Только какой состав выставлять, если как с Курском атакующий, то напропускаем, а если оборонительный, как сегодня то опять не забьем?