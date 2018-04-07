Капитан сборной Австрии: считаю, что нам просто было суждено победить в России

Капитан сборной Австрии Штефан Кубек прокомментировал победу над командой России в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса (3:1).

«Я очень удивлён и очень горд своей командой. Я не ожидал, что мы уложимся в 4 матча. Это невероятные командные усилия. Первый матч прекрасно сыграл Деннис [Новак], он вырвал победу, сегодня ребята сыграли невероятную пару, а Юрген [Мельцер] спустя всего 30 минут вышел и сыграл отличный матч. Я испытываю огромное удовлетворение — я, наверное, уже 20 или 30 раз успел сказать с момента нашей победы, что это фантастический результат. Самое главное, что мы были едины как команда, мы держались все за одно, были очень сплочёнными.

Трёхсетовый формат? Очевидно, что когда команда слабее — легче выиграть два сета (в трёхсетовом формате), нежели три сета (в пятисетовом). С другой стороны, хочу сказать, что все эти два дня всё складывалось в нашу пользу. Невероятно сыграли мои ребята, а Юрген сыграл второй матч подряд. Я не знаю, как бы сложилось всё, если бы он отдыхал ночь после пары, а потом играл одиночку на следующий день.

Выбор покрытия? Не думаю, что это был неправильный выбор. Считаю, что у русских есть отличные игроки, которые прекрасно играют на харде и добиваются хороших результатов на быстром покрытии. Но с другой стороны хочу сказать, что наша команда хорошо подготовилась. Нам понравилось здесь тренироваться, и само покрытие. Я считаю, что нам просто было суждено здесь победить. Как-то всё сошлось в этом матче. Мы добились особенного результата, но я не думаю, что это был неправильный выбор покрытия со стороны русских.