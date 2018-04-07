«Черноморец» и «Александрия» набрали по три очка 

Команды из нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины провели матчи 26-го тура.
"Черноморец" сделал важный шанс к сохранению прописки в элите, обыграв «Олимпик» со счетом 3:1, дублем отметился Александр Гладкий. «Александрия» была сильнее «Стали» (2:0), забив оба мяча до перерыва.
Протокол игры
Черноморец Од Олимпик Дн (1:0) Гладкий Александр 33'
42' Сондей Иван (1:1)
(2:1) Гладкий Александр 43'
(3:1) Матяж Иван 82'
Безрук Дмитрий • Люлька Сергей • Жунич Ивица • Ореховский Павел 88' (Бамба Фуссени (88') • Романюк Юрий • Бобко Иван 84' • Смирнов Евгений • Третьяков Максим • Ковалец Кирилл • Гладкий Александр 24' 60' (Матяж Иван (60') • Татарков Никита
Запасные: Гути Тенорио
Махарадзе Заури • Сондей Иван • Парцвания Темур • Иллой-Айет Владис-Эммерсон • Кулинич Сергей • Хомутов Владислав 46' (Беленький Станислав (46') • Кисиль Руслан • Доронин Владимир 54' 60' (Леонидас Соарес (60') • Вукович Йосип • Пасич Евгений • Захаркив Юрий 46' (Балашов Виталий (46')
Запасные: Кичак Артём • Очигава Зураб • Цымбалюк Евгений
07 апреля. Стадион «Черноморец».
Протокол игры
Александрия
Сталь Каменское
(1:0) Протасов Евгений 14'
(2:0) Грицук Василий 36'
Панькив Юрий • Бацула Андрей • Бондаренко Валерий 80' • Пашаев Павел • Банада Евгений • Бухал Глеб • Довгий Алексей 29' 56' (Кольцов Виталий (56') • Протасов Евгений 69' (Старенький Сергей (69') • Пономарь Виталий • Полярус Артём 76' (Timur Stetskov (76') • Грицук Василий
Запасные: Леванидов Владислав • Чеботаев Сергей • Ситало Артём • Шастал Дмитрий
Пеньков Герман • Даниелян Артур 36' • Johnathan • Ощипко Игорь • Кныш Данило 46' (Копытов Дмитрий (46') • Климчук Юрий 32' (Romulo XII (32') • Якимив Андрей • Кузык Орест • Месхи Михаил • Задерака Максим • Ebert 52'
Запасные: Силецкий Иван • Костенко Кирилл • Хоцяновский Артём
07 апреля. Стадион «Ника».