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«Черноморец» и «Александрия» набрали по три очка
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«Черноморец» и «Александрия» набрали по три очка 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Команды из нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины провели матчи 26-го тура.
"Черноморец" сделал важный шанс к сохранению прописки в элите, обыграв «Олимпик» со счетом 3:1, дублем отметился Александр Гладкий. «Александрия» была сильнее «Стали» (2:0), забив оба мяча до перерыва.
Протокол игры
Черноморец Од  Олимпик Дн  (1:0) Гладкий Александр 33'
42' Сондей Иван (1:1)
(2:1) Гладкий Александр 43'
(3:1) Матяж Иван 82'
Безрук Дмитрий • Люлька Сергей • Жунич Ивица • Ореховский Павел 88' (Бамба Фуссени (88') • Романюк ЮрийБобко Иван 84' • Смирнов ЕвгенийТретьяков МаксимКовалец Кирилл • Гладкий Александр 24' 60' (Матяж Иван (60') • Татарков Никита
Запасные: Гути Тенорио
Махарадзе Заури • Сондей Иван • Парцвания Темур • Иллой-Айет Владис-Эммерсон • Кулинич СергейХомутов Владислав 46' (Беленький Станислав (46') • Кисиль РусланДоронин Владимир 54' 60' (Леонидас Соарес (60') • Вукович ЙосипПасич ЕвгенийЗахаркив Юрий 46' (Балашов Виталий (46')
Запасные: Кичак АртёмОчигава ЗурабЦымбалюк Евгений
07 апреля. Стадион «Черноморец».
Протокол игры
Александрия
Сталь Каменское
(1:0) Протасов Евгений 14'
(2:0) Грицук Василий 36'
Панькив ЮрийБацула АндрейБондаренко Валерий 80' • Пашаев ПавелБанада Евгений • Бухал Глеб • Довгий Алексей 29' 56' (Кольцов Виталий (56') • Протасов Евгений 69' (Старенький Сергей (69') • Пономарь ВиталийПолярус Артём 76' (Timur Stetskov (76') • Грицук Василий
Запасные: Леванидов ВладиславЧеботаев СергейСитало Артём • Шастал Дмитрий
Пеньков ГерманДаниелян Артур 36' • Johnathan • Ощипко Игорь • Кныш Данило 46' (Копытов Дмитрий (46') • Климчук Юрий 32' (Romulo XII (32') • Якимив АндрейКузык ОрестМесхи МихаилЗадерака Максим • Ebert 52'
Запасные: Силецкий Иван • Костенко Кирилл • Хоцяновский Артём
07 апреля. Стадион «Ника».
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