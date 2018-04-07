Немцев надо уважать! Россияне сенсационно уступили сборной Германии в Сочи

В рамках Еврочелленджа немцам удалось вырвать у россиян драматичную победу в овертайме — 4:3, отыгравшись в третьем периоде с 1:3.

Накануне россияне без труда разобрались с немцами, одолев их со счетом 4:1. И после довольно легкой победы явно не смогли настроиться на субботнюю встречу.

— Мы должны были играть лучше, не 50 минут, а все 60, — сетовал после первого матча капитан сборной России Дмитрий Кагарлицкий . — Во втором матче постараемся исправиться. Слабую реализацию моментов связываю с тем, что давно не играли. Для многих ребят чемпионат уже давно закончился. Может быть была какая-то неуверенность после долгого перерыва. А вот мне играть с новыми партнерами очень понравилось. Ведь Красковский и Коршков выступают на ведущих ролях в «Локомотиве»…

Россияне активно начали и вторую встречу, быстро реализовав большинство уже на четвертой минуте. Причем, этот гол был забит на пересменке — Александр Хохлачев первым из спартаковской пятерки выскочил на лед и тут же получил точный пас от Кагарлицкого на убойной позиции.

И вот после этого гола наша команда соперника словно уважать поменьше стала. В хоккее это зачастую не прощается. И на восьмой минуте счет сравнялся. Второй день кряду отличился голом 22-летний форвард сборной Германии Марк Михаэлис , выступающий в одной из студенческих лиг Северной Америки. И если в пятницу его гол можно отнести к казусным, то в субботу Марк обыграл один в один Алексея Бывальцева из «Амура» . А затем протолкнул шайбу между щитков Ивана Бочарова , который свой первый сезон в КХЛ завершает дебютом за сборную.

Бочаров — весьма многообещающий 22-летний вратарь московского «Динамо», ставший в этом сезоне в клубе полноценным партнером куда более опытного Александра Еременко . И закончившего свой дебютный регулярный чемпионат КХЛ с коэффициентом отраженных бросков 92,2 и тремя «сухарями». Так что его проверка на уровне национальной команды вполне логична.

В целом же повторюсь — если накануне преимущество у нашей команды было тотальное, то во втором матче соперники бились на равных.

Первый период хозяева завершали, имея двойной численный перевес, но успеха не достигли. Однако спартаковская пятерка все же реализовала большинство «5 на 4» в самом начале второго периода.

Гол, правда, получился казусный. Александр Дергачев нанес мощный бросок от борта. Немецкий голкипер с ним справился, но так активно бросился навстречу шайбе, что по инерции уехал из ворот. На пятачке в его отсутствие продолжалась борьба. И шайбу в пустую «раму» в итоге отправил… немецкий игрок! Ну а гол, как и положено при таких вывертах фортуны, записали на Дергачева. Поскольку он последним из россиян коснулся шайбы.

Поведя в счете наша команда вновь завладела и инициативой. Но сборная Германии с удовольствием приняла роль второго номера и контратаковала порой еще более опасно.

Тут надо напомнить, что нынешнюю команду Германии тренирует Марко Штурм , тот самый специалист который привел немцев в финал Олимпийских игр и сейчас лично просматривает кандидатов перед чемпионатом мира.

Ну а сборной России на Еврочеллендже руководят Олег Браташ Илья Воробьев . У главного тренера нашей национальной команды пока другие заботы. И весьма серьезные — его СКА уступает ЦСКА со счетом 2-3 в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Довольно равная борьба во втором периоде завершилась тем, что капитан россиян на 39-й минуте торжественно вручил шайбу 22-летнему новосибирцу Николаю Демидову . Есть первый гол в составе сборной!

И пусть бросок был отчаянный, на удачу. Пусть шайба в полете задела крагу немецкого игрока и резко изменила направление. Такие голы зачастую и решают судьбу самых ответственных матчей. И заслуживают оваций трибун! А там в «Большом» в субботу собралось 11 тысяч зрителей. Вот вам и не далеко не самый сильный состав. Вот вам и Еврочеллендж. Вот вам и Сочи. Сборная России играет! И этого простого слогана вполне достаточно для очередного аншлага.

Россияне повели 3:1. И все шло к их очередной уверенной победе. Но в третьем периоде сопернику удалось быстро счет сравнять. 3:3! И это уже на 51-й минуте матча. При том, что перед третьим голом Бочаров отразил два броска в упор, но российские защитники позволили немцам нанести и третий бросок.

Вот это называется: дать сопернику почувствовать вкус собственной крови. Стоит чуть ослабить хватку, стоит подарить противнику каплю уверенности и… Вынимай шайбы из сетки! Пожалуй, вот этим немцы и сильны — не уважать они себя не позволяют.

Не помогло россиянам и то, что сборная Германии частенько нарушала численный состав. В большинстве нашим явно не хватало точности в пасах и завершающих бросков с ходу.

Матч продолжился в овертайме. И в формате «3 на 3» немцы, стойко выдержав несколько опасных атак россиян, сумели добиться победы чуть ли не первым дальним броском по воротам.

4:3 в их пользу! Слава богу, что в олимпийском финале все сложилось иначе. Ситуация-то похожая!

СТАТИСТИКА

Россия — Германия — 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1). 11 000 зрителей.

Голы: 1:0 Хохлачев (Кагарлицкий, Семенов, 3.41, б.), 1:1 Михаэлис (Бендер, Новак, 7.23), 2:1 Дергачев (Лещенко, Провольнов, 20.51, б.), 3:1 Демидов (Бывальцев, Верещагин, 38.58), 3:2 Сеземски (Шмольз, 45.38), 3:3 Каммерер (Вагнер, 50.12), 3:4 Эбнер (63.08)

Вратари: Бочаров — Штральмайер.

Штраф: 6 — 14.