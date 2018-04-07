Голы Фалькао и Лопеша принесли «Монако» волевую победу над «Нантом» 

В матче 32-го тура Лиги 1 «Монако» сделал важный шаг к завоеванию серебряных медалей, обыграв «Нант». Команда Клаудио Раньери повела на 32-й минуте, но в концовке тайма пропустила пару голов от дуэта Радамель Фалькао и Рони Лопеш — 2:1.
"Монако" до восьми очков нарастил отрыв от идущего третьим «Марселя». «Нант» восьмой.
Протокол игры
Монако
32' Томассон Адриен (0:1)
(1:1) Фалькао Радамель 42'
(2:1) Рони Лопеш 45'
Субашич Даниэль 90' • Сидибе Джибриль • Глик Камил 58' • Жемерсон де Жесус 73' • Жорже Марко 39' • Тилеманс Юри • Фабиньо Энрике • Кейта Бальде 66' (Лемар Тома (66') • Моутинью Жоау • Рони Лопеш 90' (Дьякаби Адама (90') • Фалькао Радамель 85' (Раджи Андреа (85')
Запасные: Геззаль Рашид • Си Сейду • Туре Альмами • Н'Дорам Кевин
Татарушану Чиприан • Дюбуа Лео 87' • Карлос Диего Сантос • Паллуа Николя 65' (Эль-Ганасси Яссин (65') • Джиджи Коффи • Туре Абдулайе 72' (Накулма Преджус (72') • Крхин Рене 48' • Томассон Адриен 81' (Бамму Ясин (81') • Ронжье Валентин • Лима Лукас • Сала Эмилиано 90'
Запасные: Дюпе Максим • Илоки Жюль • Жиротто Андрей • Авазьем Чидозье
07 апреля. Стадион «Луи II».