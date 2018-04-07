Голы Фалькао и Лопеша принесли «Монако» волевую победу над «Нантом»

В матче 32-го тура Лиги 1 «Монако» сделал важный шаг к завоеванию серебряных медалей, обыграв «Нант». Команда Клаудио Раньери повела на 32-й минуте, но в концовке тайма пропустила пару голов от дуэта Радамель Фалькао и Рони Лопеш — 2:1.

"Монако" до восьми очков нарастил отрыв от идущего третьим «Марселя». «Нант» восьмой.

Протокол игры

Монако

(1:1) Фалькао Радамель 42'

(2:1) Рони Лопеш 45'

07 апреля. Стадион «Луи II».